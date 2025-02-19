王毅和美國各界人士座談 邀美企實現互利共贏

大陸外長王毅近日頻繁就中美關係發聲。據大陸外交部，王毅當地時間18日，在紐約主持聯合國安理會高階會議期間與美國各界人士舉行座談。王毅呼籲，中美雙方應實際尊重彼此核心利益，推動中美關係好起來、穩下來，歡迎美國企業抓住中國式現代化帶來的新機遇，實現互利共贏。

王毅說，身為聯合國安理會常任理事國和全球前兩大經濟體，中美應當以相互尊重、和平共處、合作共贏原則為根本遵循，找到兩個大國正確相處之道，探討辦成更多有利於兩國和世界的大事、實事和好事。

王毅認為，中美之間有著廣泛共同利益和廣闊合作空間，雙方應實際尊重彼此核心利益，加強溝通、建立互信，排除干擾、克服障礙，推動中美關係好起來、穩下來。

王毅對參加座談的美國各人士說，中方讚賞與會美國工商界和戰略界代表致力於促進中美關係和相互理解，希望大家為雙邊關係健康穩定發展發揮建設性作用。

據中方發布，王毅還介紹了大陸當前經濟情勢和進一步全面深化改革措施，歡迎美國企業抓住中國式現代化帶來的新機遇，實現互利共贏。

據大陸外交部，美中關係全國委員會、美中貿委會、美國商會代表等與會人員對加強美中合作、實現早期收穫提出建議，表示美中關係保持穩定有利於兩國和世界，密切關注並樂見中國高品質發展，將持續加大對華投資。

王毅還會見了聯合國秘書長古特雷斯，表示願繼續與聯合國密切合作，凝聚更大共識、匯聚更多資源，共同實踐真正的多邊主義，推動世界和平與發展事業。雙方就烏克蘭危機、中東問題、非洲安全局勢等交換了看法。