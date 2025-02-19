川普長子指美國軍事力量應聚焦中國 北京軟回應

針對美國總統川普長子小唐納表示，美國應準備因應中國的軍事挑戰，同時也對與中國對話持開放態度，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，中方願與美方透過對話協商解決各自關切，同時堅定維護自身的主權安全和發展利益。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答媒體詢問時，作上述表示。

郭嘉昆說，關於中美關係，中方的立場是一貫的、明確的，中方願意本著「相互尊重、和平共處、合作共贏」的原則，與美方透過對話協商解決各自的關切，同時堅定維護自身的主權安全和發展利益。

他提到，希望美方與中方相向而行，共同落實好中美兩國元首達成的重要共識，推動中美關係「穩定、健康、可持續」的發展。

川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）18日在保守派政治新聞網站「人事」（Human Events）發表文章，力挺對中國態度強硬的柯伯吉（Elbridge Colby）出任負責政策的美國國防部次長，提及相關內容。

小唐納在文章中說，柯伯吉認為「我們必須將軍事重點」放在中國，「但同時，他支持我父親（川普）對於與習近平談判的開放態度，並避免無謂地挑釁中國」。而「考慮到與中國達成權力平衡又能避免戰爭，這是對美國人民最有利的」，因此柯伯吉的看法「完全合情合理」。