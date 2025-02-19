香港民主黨20日召開中委會議 外傳涉及解散

香港民主黨中委會明天將召開每月例行會議，談論日常議題，但在會議召開前夕，有報導指這次會議將討論該黨是否解散。

明報網站今天引述消息指出，民主黨中委會最快本週商討是否解散，民主黨主席羅健熙也表示，該黨中委會將於20日召開會議，討論該黨前途問題。

對於明天的會議會否就解散問題作出最終決定，羅健熙說，討論包括各項可能性，有關議題需要中委會商議，現階段不能評論，並指該黨重大決定需經會員大會表決。

據報導，羅健熙並說，民主黨過去一直都有討論前途問題。

2020年港區國安法實施後，泛民主派大部分組織紛紛各自解散，包括公民黨、香港眾志及香港市民支援愛國民主運動聯合會、香港教育專業人員協會等，至今只留下民主黨和社會民主連線等具代表性的黨派，但力量已大不如前。

過去數十年來，民主黨一直是香港最大黨派，但目前只剩下約400名黨員，沒有立法會議員，也沒有區議員，不在香港憲制權力架構之內。