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陸美在拉美競爭加劇？陸外交部：各方都應充分尊重平等對待拉美

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（大陸外交部官網）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（大陸外交部官網）

針對有外媒稱中國大陸與美國在拉美地區的「競爭」加劇，大陸外交部發言人郭嘉昆18日表示，中拉合作始終堅持共商、共建、共享，受到拉美民眾的廣泛支持。他指，拉美各國有權利自主選擇發展道路和合作夥伴，各方都應充分尊重和平等對待拉美國家。

新華社報導，近期多家外媒評論稱，中美在拉美的「競爭」正在加劇，連美國國際開發金融公司人士近日公開撰文，呼籲美國政府採取措施，減緩大陸擴張在拉美的經濟影響力，推出一個由美國主導的、符合美國價值觀的、替代大陸投資的方案。

郭嘉昆指出，大陸到拉美開展經貿投資合作，從來不搞所謂地緣政治競爭，也從來不搞所謂勢力範圍那一套。「合作共贏」是中拉關係的關鍵字。

郭嘉昆認為，中拉同屬「全球南方」，擁有許多相似立場和互補之處，是天然的合作夥伴。中拉合作始終堅持共商、共建、共用，尊重拉方意願，契合拉方需要，促進拉方發展，受到拉美民眾的廣泛支持。

郭表示，把拉美地區視作「比拼影響力」的目標，對拉美國家第三方的正常合作指手劃腳，這本身就是對拉美國家的不尊重。作為主權獨立國家，拉美各國有權利自主選擇發展道路和合作夥伴。各方都應充分尊重和平等對待拉美國家，為拉美國家發展作出實實在在的貢獻。

外交部 美國

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