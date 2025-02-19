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陸商務部長見日企訪團 倡中日攜手對抗川普關稅政策

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸國務院副總理何立峰，17日在北京人民大會堂會見日本經濟界訪華團。新華社
大陸國務院副總理何立峰，17日在北京人民大會堂會見日本經濟界訪華團。新華社

正在北京訪問的日本經濟界代表團，在17日與大陸國務院副總理何立峰會面後，18日與大陸商務部長王文濤會談。日媒共同社稱，會上王文濤認為中國大陸和日本有必要攜手，對抗多用關稅政策的美國川普政府，「向日方尋求了協作。」

共同社19日報導還指，王文濤表示，日本受到美方壓力，實施半導體相關的對陸出口管制，對日方採取措施表示關切。同時，王文濤還認為，美國關稅問題應遵循規則解決。報導分析，此番發言可能是考慮到應發揮世界貿易組織（WTO）等國際組織的作用。

至於會中，日方向陸方提出的內容，報導指，包含應完善面向外資企業的公平公正的營商環境、克制稀有金屬等出口限制。還表達對修改後《反間諜法》的擔憂。

本次訪團包含日本經濟團體聯合會（經團聯）會長十倉雅和（住友化學董事長）、日本商工會議所主席小林健（三菱商事顧問），以及日中經濟協會會長進藤孝生（日本製鐵顧問）等人參加。

報導提到，擔任此行團長的進藤孝生，18日晚間在記者會上回顧2天磋商，他稱，在全球環境都發生鉅變的環境下，能夠展開積極致力於兩國課題的討論，成為此次訪問成果。

北京 日本經濟 美國

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