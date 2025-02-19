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黎智英獄中健康狀況續惡化 其子促英美爭取放人

中央社／ 日內瓦18日綜合外電報導
香港壹傳媒創辦人黎智英。圖／中新社資料照片
香港壹傳媒創辦人黎智英。圖／中新社資料照片

香港壹傳媒集團創辦人黎智英的兒子表示，人在香港獄中的黎智英健康狀況持續惡化，美國和英國若不力促香港當局放人，他怕是「時日無多」。

路透社報導，擁有英國與中國雙重國籍的黎智英2019年曾力挺香港為爭取民主發起的「反送中」運動，北京當局2020年6月頒布香港「國安法」後，黎智英隨後於同年8月因涉嫌違反該法令被捕。

77歲的黎智英去年1月被控2項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀發布煽動刊物罪，但他仍堅稱自己無罪。

隨黎智英遭單獨監禁邁入第4年，其子黎崇恩（Sebastien Lai）敦促美國總統川普和英國首相施凱爾（Keir Starmer）等全球領袖立即採取行動。

黎崇恩今天在日內瓦召開的「人權與民主峰會」（Human Rights and Democracy summit）前接受路透社訪問時說：「他的身體狀況正在惡化…這相當於酷刑，我父親已時日無多。」

黎智英是名糖尿病患者。

香港政府發言人在一封電子郵件中回應，港府「強烈反對並駁斥黎崇恩所發表的假訊息和抹黑言論」；中國駐日內瓦代表團直指與黎智英健康有關的說法是「誹謗」，並強調黎智英的審判均依法進行。

川普去年10月當選總統前曾表示，他「百分之百」會確保黎智英獲釋。黎崇恩說：「我們對於他這麼說感到無比感激，這給了我們很大的希望。」

黎崇恩敦促英國採取更強硬的因應作為，並稱「如果（英國）希望與中國的關係正常化，他們就不應將國民因捍衛民主被捕視為常態」。

英國政府表示，黎智英的案件仍在優先事項之列，施凱爾已於去年11月與中國國家主席習近平會晤時提出；美國政府則未立即回應置評請求。

英國 香港 黎智英

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