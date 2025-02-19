大陸駐世貿代表 批美關稅政策「讓全球經濟衰退」

大陸駐世界貿易組織（WTO）代表李成鋼，在該組織一次閉門會議上表示，美國總統出川普推出的關稅措施，加劇經濟不確定性，擾亂全球貿易，更可能刺激通膨，導致市場扭曲，甚至引發全球衰退，更嚴重的是美國的單邊主義，可能顛覆以規則為基礎的多邊貿易體系。

路透報導，總部設於瑞士日內瓦的WTO當地時間18日開會，日益加劇的貿易摩擦，首次正式列入世貿組織最高決策機構總理事會的討論議程。而中方就美方單邊加徵關稅的做法，訴諸世貿爭端解決機制，可能初步考驗川普對世貿組織的立場。

WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）已敦促166個成員國，在考慮報復式關稅行動時保持克制，避免出現災難級貿易戰。報導指，各地貿易代表在會前表示，不指望會議立即產生任何結果，但各方為應對美國貿易措施而採取的行動，反映貿易戰可能升級。

WTO兩個頂級經濟體之間的爭端，早在川普上台之前就已經存在。北京指責華盛頓違反規則，而華盛頓則表示北京不配擁有「發展中國家」的地位。「發展中國家」地位有權根據世貿組織規則享受特殊待遇。

香港電台報導，美方1日宣布對從大陸進口的產品加徵10%關稅。大陸商務部之後表示，中方為捍衛自身合法權益，已將美方措施訴諸WTO爭端解決機制，並指出美方嚴重違反世貿規則，性質惡劣，不但破壞中美兩國經貿合作基礎，更擾亂全球產業鏈及供應鏈穩定，中方對此堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤做法。

對於美國日前宣布調整針對鋼鐵、鋁的進口關稅，恢復對全球交易夥伴徵收「232關稅」；大陸商務部新聞發言人何詠前日前指出，世貿專家組早在2022年已裁定美國「232關稅」措施違反世貿規則，但美方不僅保留這種關稅，更進一步提高鋁產品關稅，嚴重損害各國權益，中方敦促美方摒棄零和思維，回到多邊貿易體制的正確軌道，與各國共同透過平等磋商機制，解決各自關切。