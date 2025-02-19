「居住證不等於大陸身分證」 台商：若規管 恐阻撓正當權益

陸委會主委邱垂正昨表示，將把國人申領大陸居住證納入規管，廈門台商受訪認為，居住證是幫助台人在陸享受平等待遇的工具，此舉是對正當權益的阻撓，呼籲勿「政治掛帥」；北京台青表示，政府若認為危害國安，應拿出具體事證，而非不斷將「統戰」無限上綱，影響正常交流。

大陸全國台企聯常務副會長吳家瑩在廈門發展近三十年，他表示，居住證本意是為讓台灣人在大陸生活得更便捷，更具法律保障，促進兩岸民生交流，陸委會這一動作顯然是人為設置不必要的隔閡，阻礙兩岸的正常交流交往。政治化的規管無助於解決問題，反而會進一步加劇兩岸之間的隔閡和誤解。

在北京執業的台灣律師、北京靜理律師事務所執行主任沈杰說，對於不常住大陸的人而言，台灣居民來往大陸通行證（台胞證）已經夠用，但對於常住、在大陸工作發展者，台灣居民居住證（居住證）因有十八碼證件號，在辦理社會保險、醫療保險，申請電子錢包進行身分認證時，或買高鐵票、飛機票，確實能方便快捷許多，也能避免許多網路身分認證系統資訊不匹配的情況。

因此，沈杰認為，若認為有「國安疑慮」，陸委會應拿出足夠的證據支撐，說清楚、講明白，規管也應符合比例原則，而非無限上綱，畢竟「居住證不等於大陸身分證」，否則按照某些綠營側翼的邏輯，去大陸就會抵擋不了統戰攻勢，「那乾脆連台胞證也禁止，不要交流」。

吳家瑩也強調，台商不希望因為政治因素干擾到生活和工作本身，因為居住證是幫助台灣同胞享受平等待遇的工具，而非政治工具。

此事昨日起也在大陸台灣人群組引起討論。上海某台灣人社群微信公眾號文章下方，有人留言質疑，「台灣人申請美國綠卡沒事，為什麼申請大陸的居住證要處罰？」也有人認為，居住證在大陸領，台灣查不到，「規管」可能淪為空談。