領陸居住證 陸委會擬修法納管

陸委會主委邱垂正昨日表示，由於國人在大陸申領居住證的案例愈來愈多，陸委會將重啟「兩岸條例」修法工作，把國人申領大陸居住證納入規管，會努力在立法院新會期推出。

目前「兩岸條例」僅針對國人在大陸設籍，領有大陸身分證或護照，列有註銷台灣戶籍的規定。由於申領大陸居住證不須在大陸設有戶籍，並未違反兩岸條例規範。

賴清德總統十四日召開國安高層會議後宣布，為防制大陸統戰、滲透及認知作戰對國安的危害，將持續推動國安法制改革，邱垂正昨日接受廣播節目專訪後受訪證實，將再度推動納管國人領用大陸居住證。

大陸在二○一八年開放台灣民眾申領居住證，按規定，在陸居住半年以上，符合具合法就業、合法住所、連續就讀等條件之一，即可申領。對此，民進黨政府當時曾有意修正兩岸條例，增訂領用陸方居住證的申報登記機制，對未依期限申報者處以罰鍰，並對機敏人員領證進行管制，但因選舉等因素，未在行政院院會通過。

邱垂正昨指出，現在國人赴陸申領居住證、身分證、定居證的案例愈來愈多，為了提醒國人的自身權益，陸委會正在重新審視兩岸條例修法工作，同時提醒國人赴陸申請各種證件有種種的風險。除了將邀請專家學者提供意見，也會跟社會各界溝通，等到相關的立法工作有一定成果後，會向各界說明。至於是否會在立院新會期推出？他表示「會來努力」。

陸委會十七日在社群平台發文指出，大陸誘拉台灣民眾申請「居住證、定居證、身分證」三證，藉由將台灣人「中國公民化」，推進對台融合發展策略，企圖改變兩岸人民身分、戶籍區隔處理的現狀，目的就為了要模糊台灣主權的界線，製造對台行使管轄權的假象。

國人赴陸遭控制 已65件

另外，就台灣民眾赴大陸的人身安全風險，邱垂正昨在廣播節目中指出，去年一月迄今，陸委會共接獲六十五件陳情案，其中失聯或遭限制人身自由五十二件，被留置盤查十三件。他並指，陸方目前都不會主動通報，要在我方主動提出個案後才會協助查找，已不同於過往在「兩岸共打協議」架構下的聯繫情況。至於遭大陸限制人身自由者是否已順利返台？陸委會以書面補充表示，因涉及案件隱私，政府不便對外說明。

而去年十月在廣東被捕的台灣三名年約七、八十歲的一貫道道親，陸委會表示，這三人目前尚未獲釋返台，家屬在中國大陸已聘僱律師，經律師確認，目前當事人健康狀況暫時無慮。三人已滯陸逾四個月，大陸國台辦指其涉犯大陸刑法「組織、利用會道門破壞法律實施罪」被捕。