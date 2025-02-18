怒斥「顛倒是非黑白、散佈假敘事」 共軍批菲：非法闖黃岩島領空

中國大陸和菲律賓在南海角力持續。中共解放軍「南部戰區」指出，2月18日，菲律賓一架飛機「非法」闖入中國大陸黃岩島（台「稱民主礁」）領空，南部戰區依法追蹤監視、警告驅離。

據南部戰區微信公眾號消息，南部戰區新聞發言人田軍里表示，2月18日，菲律賓1架「C-208」型機未經中國政府允許，「非法」闖入中國黃岩島領空，還「顛倒是非黑白，散佈假敘事」。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，「依法依規」追蹤監視、警告驅離。菲方行為嚴重侵害中國主權，嚴重違反國際法和中國法律相關規定。

田軍里續稱，黃岩島是中國固有領土，菲方妄圖以軍事挑釁謀求其非法主權主張、以煽宣炒作誤導國際認知，注定是徒勞無功的。戰區部隊保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

此前，菲律賓空軍近日與美軍在南海上空聯合巡邏，並飛越具主權爭議的黃岩島（台「稱民主礁」）。田軍里12日對此表示，南部戰區位南海海域進行例行巡航，並斥責菲律賓多次「拉攏域外國家」，掩蓋非法侵犯大陸海洋權益。他並強調，大陸在南海的領土主權和海洋權益具有充分的歷史依據和法理依據，不容置喙和侵犯。戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，任何攪局南海的軍事活動盡在掌握。

環球時報近期指，15日，中國南海研究院學術委員會主席吳士存表示，中國在南海的所作所為完全正當，維護了區域的和平與穩定。菲律賓應該回歸對《南海各方行為宣言》的承諾，為《南海行為準則》的談判創造有利條件。

另，據澎湃新聞報導，中國南海研究院區域國別研究所所長丁鐸提到，菲律賓近期在鐵線礁、黃岩島等地方挑釁，污蔑炒作共軍軍機正常通過海峽，有服務境內政治議題的考慮，菲律賓已進入中期選舉階段，小馬科斯政府在內政方面面臨嚴峻挑戰，只能塑造外部威脅來轉移境內注意力。

直新聞則指，中國社會科學院亞太與全球戰略研究院教授張潔亦表示，菲律賓對中國「挑釁頻率」的增加，也反映出南海問題成為了菲律賓政府博取選民支持的政治工具。儘管川普政府的對華遏制戰略尚未發生根本變化，但「菲律賓仍然是中美博弈的『棋子』。如果繼續在兩國之間搖擺，菲律賓可能會在全球地緣政治的遊戲中成為犧牲品。」