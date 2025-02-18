陸方不主動通報？邱垂正：去年1月迄今 接獲國人赴陸失聯52件

就台灣民眾赴大陸的人身安全風險，陸委會主委邱垂正18日指出，去年1月迄今，陸委會共接獲65件陳情案，其中失聯或遭限制人身自由52件，被留置盤查13件。他並指，陸方目前都不會主動通報，要在我方主動提出個案後才會協助查找。

邱垂正18日接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時指出，近年中國大陸制定很多國安法律、去年6月對台灣祭出懲獨22條，並加強安全盤查，有些族群赴陸比較危險，容易遭到遭到盤查。

他指出，比如曾經任職於機敏性機關的人，甚至不乏常去大陸訪問的學者，有些還是很知名的藍營朋友。盤查時間從半小時到四小時都有，陸方會打開行李，甚至筆電、手機進行檢查。

邱垂正並指，從去年1月1日起至今，陸委會接到了65件陳情案件，其中52件是在大陸失聯或是因刑事案件遭陸方限制人身自由，另有13件是被留置、盤查或被要求配合案件調查。

邱垂正坦言，過去兩岸在「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」（兩岸共打協議）架構下，大陸會主動通報相關案件，但如今要由我方主動提出個案，大陸才會協助查找。

他表示，只要有向政府通報，陸委會一方面會實施家訪，瞭解案件，另一方面會透過機制向對岸要求協查，包含是否被限制人身自由、人被關押在哪裡，強調政府對每一個案件都很重視。

邱垂正提到，雖然台灣有赴陸禁團令，「事實上我們也不太禁團，而是持續在出團」，因此政府相當關注國人在大陸的人身安全是否得到保障，也一再呼籲國人要謹慎評估赴陸的安全性，避免非必要前往陸港澳。

另外，兩岸恢復旅遊正因觀光小兩會是否「先協商」加持不下，由於大陸海旅會在台灣也設有辦事處，主持人詢問，陸委會是否也曾試圖與海旅會接觸、談一下？邱垂正回應稱，「當然有，他（海旅會辦事處）來這邊就是要來做觀光旅遊服務的」。