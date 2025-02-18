習近平召開民企座談「提振信心」 陸官方：拖欠企業帳款要長效清理

中共總書記習近平昨天召開民營企業座談會以提振民企信心，當中提到要著力解決拖欠民營企業帳款問題等。中國工業和信息化部副部長單忠德今天表示，會健全清理拖欠企業帳款長效機制，依法保護中小企業合法權益。

習近平昨天召開民營企業座談會，重點提到「民營企業大顯身手正當其時」，民營經濟發展的基本方針是不能變，也不會變。

習近平又提到，要著力解決拖欠民營企業帳款問題，集中整治亂收費等，保護民企合法權益。民營企業也要強化內部監督，重視企業接班人培養。

央視今天報導，民營企業中90%以上是中小企業，作為這些中小企業的主管部門，中國工業和信息化部副部長單忠德18日表示，會推動更多普惠性針對性政策舉措，健全清理拖欠企業帳款長效機制，依法保護中小企業合法權益。

單忠德又指，會支持中小企業參與國家人才專項、引進高層次人才，展開中小企業經營管理領軍人才培訓，協同培育優秀企業家隊伍。

報導表示，截至2024年底，中國中小企業總數超過6000萬家，其中科技和創新型中小企業超60萬家、專精特新中小企業超14萬戶、專精特新「小巨人」企業達到1.46萬家，已培育形成300個中小企業特色產業集群。

「專精特新企業」是指具備專業化、精細化、特色化和創新型特徵的中小企業，絕大部分屬於新一代訊息技術、新材料、高端裝備製造等戰略性新興產業及相關服務業。

專精特新「小巨人」企業是指專精特新中小企業中的佼佼者，特點是「小市值、高估值、高成長、高盈利、創新能力強」。

中國工業和信息化部表示，未來將健全完善優質企業梯度培育體系，支持專精特新中小企業承擔國家級科研任務，提升產業鏈配套能力，激發湧現更多專精特新中小企業。到2026年重點累計支持5000家以上專精特新「小巨人」企業高品質發展。

單忠德表示，會持續展開中小企業數位化賦能專項行動，深化數位化轉型試點城市建設，大力發展「小快輕準」數位化產品和解決方案。到2026年完成100個城市4萬家中小企業的數位化轉型。