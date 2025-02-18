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聯俄制中？美強力調停俄烏停戰 陸外交部：亞太不應地緣對抗

中央社／ 台北18日電
大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／大陸外交部官網
大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／大陸外交部官網

美國川普政府強力介入調停俄烏戰爭，有看法認為這是美國未來準備全力對付中國，甚至「聯俄制中」。中國外交部發言人郭嘉昆今天說，中方始終認為，亞太地區不應成為「地緣政治對抗的棋局」，這一立場是一貫和堅定的。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，有外媒提問，中國政府是否擔心烏克蘭問題的和平解決將「釋放美國的軍事資源」，使其進一步集中在太平洋地區？

這名外媒並提問，中國是美國「重返亞洲」至關重要的議題，美國多年來也一直在談論這個問題。中方是否擔心，歐洲的和平會導致美國更強有力的「重返亞洲戰略」？

郭嘉昆首先回答，中方希望各方能夠共同解決「烏克蘭危機」的根源性問題，找到均衡有效可持續的安全架構，實現歐洲的長治久安。

他說，與此同時，中方始終認為亞太地區是各國「發展的高地」，而不應該成為「地緣政治對抗的棋局」，中方的這一立場是「一貫和堅定的」。

另外，郭嘉昆針對美俄今天將在沙烏地阿拉伯舉行會談商討俄烏停戰，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指烏方未獲邀參加，不會承認會談達成的任何協議表示，中方樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的和談共識，同時期待「所有當事方」和「利益攸關方」都能適時參與到和談進程中。

美國總統川普（Donald Trump）就任後不到1個月，近來強力介入俄烏戰爭，美國與俄羅斯高層代表更於18日在沙烏地阿拉伯商討結束俄烏戰爭的可行協議。由於此舉被認為可能犧牲烏克蘭的權益，引發國際社會特別是歐洲國家質疑。

近來有部分人士先後發表看法，指美國大動作介入調停俄烏戰爭，且越過歐洲直接與俄羅斯會談，是希望藉由早日促成俄烏停戰後，即可抽出資源全力對付中國，並可在對付中國的過程中聯合俄羅斯，形成「聯俄制中」之舉，是師法美國1970年代執行的「聯中制蘇」戰略。

俄烏戰爭 川普 澤倫斯基 烏克蘭 美國

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