「貿易戰無贏家」川普關稅大刀砍向汽車 陸外交部：保護主義沒出路

美國總統川普近日預告，最快會在4月2日對外國輸美汽車課新關稅。對此大陸外交部18日表示，保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家，這已成為國際社會的普遍共識。中方將繼續採取必要措施，堅定地維護自身正當權益。

大陸外交部18日下午舉行例行記者會，發言人郭嘉昆指出，中方始終認為保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家，這已成為國際社會的普遍共識。美方也應意識到國際社會需要的不是加徵關稅，而是透過平等磋商，在相互尊重基礎上解決各自的關切。中方將繼續採取必要措施，堅定地維護自身的正當權益。

此前，川普14日在白宮簽署行政命令時，被問到汽車關稅將何時實施時答道，可能會在4月2日前後。不過，川普未明確是否在4月公布計畫或實際加徵關稅，也未公布對象國和關稅的法律依據，與13日指示研究的「對等關稅」的關係也不明確。

在川普預告前述的汽車關稅後，美國福特汽車執行長法利（Jim Farley）在其社群平台Ｘ（原推特）寫道，「我們肯定川普檢視所有輸美汽車的構想，這踏出重要一步；全面性貿易政策對實現（川普）總統強化美國汽車業的願景很重要。」法利此前曾稱，川普第2任至今的新關稅政策，已造成（生產）成本上升，甚至更多混亂。

實際上，川普自今年1月20日重返白宮以來已公布一系列貿易行動。具體來看，除現有關稅外，已針對大陸所有進口商品額外加徵10%關稅，並宣布針對墨西哥商品，和加拿大非能源進口商品徵收25%關稅。不過，隨後又延後1個月實施。

同時，川普還計劃自3月12日起對所有進口鋼鋁徵收25%關稅，近日還指示經濟團隊為每一個對美課稅的國家制定「對等關稅」方案。