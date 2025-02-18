美俄會談登場 陸外交部：樂見一切致力於和平的努力

美國與俄羅斯18日於沙烏地阿拉伯就討論結束烏克蘭戰爭以及全面恢復美俄關係展開會談。對此，大陸外交部表示，中方始終堅持勸和促談，樂見一切致力於和平的努力。

大陸外交部於18日下午舉行例行記者會，發言人郭嘉昆表示，關於烏克蘭危機，中方始終認為對話談判是解決危機的唯一可行出路，始終堅持勸和促談，我們樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的和談共識。同時，中方期待所有當事人和利害關係人都能適時參與和談過程中。

俄羅斯衛星通訊社18日報導，由俄羅斯外交部長拉夫羅夫、俄羅斯總統助理烏沙科夫率領的俄羅斯代表團，與美國國務卿魯比歐所帶領的代表團，在沙烏地阿拉伯首都利雅德開始舉行會談。會晤將主要側重於俄美關係總體上的恢復，並將致力於為解決烏克蘭問題可能進行的談判做準備，同時協調美國總統川普與俄羅斯總統普亭之間的會晤。

先前路透報導稱，此次美俄雙方的會談，將是雙方高層官員多年來首次面對面會談，並可能為美俄領導人會晤鋪路。

會談前夕拉夫羅夫曾強硬表態，稱不會在和談中向烏克蘭做出領土讓步，並拒絕讓歐洲坐上談判桌。同時，俄羅斯不會在和平談判中討論向烏克蘭做出領土讓步。目前烏克蘭現有約20%領土由俄羅斯軍隊控制。