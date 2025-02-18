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何立峰與日本經團連會面 日方要求恢復水產進口

中央社／ 台北18日電

中國國務院副總理何立峰17日在北京日本經濟團體連合會（經團連）會面，重申鼓勵日企在中國投資發展。經團連則要求中國解決鋼鐵、純電動車產能過剩問題，以及恢復進口日本水產。

據中國官媒新華社，何立峰17日與經團連代表會面時表示，中日經濟深度交融，擁有廣泛共同利益和合作空間，希望日本經濟界為兩國合作共贏發揮積極影響。

他強調，中國正在持續推進高水準對外開放，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎日本等各國企業繼續投資中國，共享發展機遇。

據共同社、日經中文網報導，經團連的代表團由會長十倉雅和率領，在會中要求中國克制目前加強的稀有金屬等出口限制，並糾正鋼鐵和純電動車的生產過剩問題。針對廣東深圳去年9月發生日本男童被刺殺事件，代表團要求中國確保駐在人員的安心與安全。

報導指出，經團連代表團再次要求中國恢復日本水產品進口，日本商工會議所會長小林健會後表示，已要求在3月底前解決這個問題。

十倉雅和在會後向媒體透露，何立峰在會談中提及「中美之間的關稅爭端」時表示，「如果被挑釁會迎戰」，同時也表達將重視民間企業經濟營運的立場。

北京 日本經濟 電動

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