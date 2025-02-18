愛爾蘭總理會王毅：珍視對中關係 繼續堅守一中政策

大陸外交部長王毅近期在歐洲訪問，當地時間17日與愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）於都柏林會面時提出，中方願同愛方做多極化進程的建設性力量，為維護世界和平穩定發展共同努力；馬丁則表示，愛方高度重視並珍視對華關係，願同中方發展更緊密的伙伴關係，將繼續堅守一個中國政策。

據大陸外交部網站消息，王毅於會面時表示，中國當前正致力於進一步全面深化改革，加速中國式現代化，建設更高水平開放型經濟，這將為包括愛爾蘭在內的各國帶來新機會。「中方讚賞愛方奉行積極務實友好的對華政策，願同愛爾蘭一道，落實好兩國領導人共識，鞏固高水平互信，拓展高水平合作，推動中愛互利互惠合作做大做強、走深走實，實現共同發展繁榮。」

王毅稱，中國和愛爾蘭都是多邊主義、自由貿易的堅定維護者。當前形勢下，中方願同愛方、歐方本著平等和相互尊重精神，秉持開放包容、合作共贏理念，加強對話，增進互信，妥處分歧，做多極化進程中的建設性力量，為維護世界和平穩定發展而共同努力。

馬丁則說，中國推進現代化、加速綠色轉型為世界帶來重要機遇，「愛方高度重視並珍視對華關係，願同中方發展更緊密的伙伴關係，將繼續堅守一個中國政策。」

馬丁指，當前單邊和保護主義抬頭，愛方願同中方一道堅持多邊主義、支持自由貿易，維護產供鏈穩定，致力於透過對話解決分歧爭端。愛方願為促進歐中對話合作發揮建設性作用。

此外，訪問期間，王毅還與愛爾蘭副總理兼外交部長哈里斯（Simon Harris）會談。王毅說，中愛各領域合作取得亮眼成績，展現巨大潛力和廣闊空間。中方願同愛方落實兩國領導人共識，做互相信任、相互尊重、相互成就的夥伴。

他再指，今年是中歐建交50周年。雙方要珍惜總結半世紀以來中歐關係發展成功經驗，堅持夥伴定位，妥善處理分歧，攜手推動中歐關係持續健康發展。面對國際局勢不確定不穩定因素增多，中國倡導建構平等有序的世界多極化，凝聚國際社會的最大公約數。中歐是多極世界中的重要力量，中方願同包括歐洲在內的各方一道，共同維護聯合國權威，共同遵守國際關係基本準則，共同抵制單邊主義、反對重回「叢林法則」。

哈里斯稱，過去幾十年，愛中關係務實合作取得正面成果，雙邊經貿額大幅成長，教育人文等各領域交流活躍。愛爾蘭珍視愛中關係，堅持一中政策，致力於與中國加強積極、建設性夥伴關係。愛方堅持多邊主義和自由貿易，不贊同「脫鉤」，支持中歐加強合作，共同應對全球性挑戰。