民企座談會後 陸發改委：加力解決拖欠民企帳款問題

大陸國家主席習近平於17日民營企業座談會表示，要堅決破除各種障礙，繼續下大氣力解決民營企業融資難、融資貴問題，著力解決拖欠民營企業帳款問題，切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益。針對拖欠民營企業帳款問題，大陸國家發展改革委18日即表態，將會同有關部門和地方進一步細化實化舉措，解決企業急難愁盼、重大共性問題。

央視新聞報導，大陸發改委18日表示，將會同有關部門和地方進一步細化實化舉措，解決企業急難愁盼、重大共性問題。發改委相關負責人介紹，目前，透過各種管道已收集民營企業反映的問題訴求2266項，辦結1097項。接下來，將與有關方面一道繼續下大力氣解決民營企業融資難融資貴問題，解決拖欠企業帳款問題。

大陸發改委副主任鄭備表示，推動地方政府、國營企業落實責任，用好新增地方政府專案債等政策，實際加快清欠進度。此外，繼續依法保護民營企業和民營企業家合法權益，依法定程序推動民營經濟促進法立法進程。民營經濟促進法已提請大陸全國人大審議，將抓緊做好推出實施的相關準備。同時，加速完善行政裁量權基準，積極參與涉企執法專案行動，堅決防止違規異地執法和趨利性執法。

此前一日，大陸於17日在北京舉行民營企業座談會。在聽取華為CEO任正非、比亞迪董事長王傳福、新希望董事長劉永好、上海韋爾半導體董事長虞仁榮、杭州宇樹科技CEO王興興、小米董事長雷軍等6位民營企業負責人代表先後發言後，大陸國家主席習近平發表重要講話。

習近平表示，當前民營經濟發展面臨的一些困難和挑戰，總體上是在改革發展、產業轉型升級過程中出現的，是局部的而不是整體的，是暫時的而不是長期的，是能夠克服的而不是無解的。要在困難和挑戰中看到前途、看到光明、看到未來，保持發展定力、增強發展信心，保持「愛拼會贏」的精氣神。

習近平就支持民營經濟指出，要堅決破除依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭的各種障礙，持續推進基礎設施競爭性領域向各類經營主體公平開放，繼續下大氣力解決民營企業融資難融資貴問題。「要著力解決拖欠民營企業帳款問題。」

習近平還說，要強化執法監督，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益。但他也稱，對於各類所有制企業的違法行為，都不能規避查處，要認真落實各項紓困政策，進一步構建親清政商關係。