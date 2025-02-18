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DeepSeek熱 業內專家：顯示西方對陸認知「極其有限」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek（深度求索）持續震動業界。有專家指，DeepSeek的出現顯示西方對於中國大陸的理解認知「極其有限」。路透
大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek（深度求索）持續震動業界。有專家指，DeepSeek的出現顯示西方對於中國大陸的理解認知「極其有限」。路透

開年來，隨著中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek（深度求索）震動業界，AI持續成為全球熱議話題。大陸網路媒體「觀察者網」引述專家指，DeepSeek的出現顯示出西方對於中國大陸的理解認知「極其有限」，美國自認為的全球科技領導者地位已不再為人們所接受。美國和中國大陸間的差距在一夜之間縮小，但這並非一夜之間所發生，而是多年來進步的結果。

據美國財經網站CNBC報導，在上周剛結束的巴黎人工智慧行動高峰會上，加拿大顧問公司「地緣政治商業」（The Geopolitical Business）的創辦人普拉卡什（Abishur Prakash）指，DeepSeek的出現顯示出西方對於中國大陸的理解認知「極其有限」，「美國自認為的全球科技領導者地位已不再為人們所接受。」

普拉卡什認為，「這就是新現狀，即美國和中國之間的差距幾乎在一夜之間縮小了，但這並非一夜之間發生的，而是多年來進步的結果。」他提醒，若說西方能夠從中吸取到什麼教訓的話，那就是對中國大陸的了解極其有限，「我們根本無法預測接下來會發生什麼。」

OpenAI首席全球事務官勒哈恩（Chris Lehane）則坦言，DeepSeek的低成本模型，證明中美間在AI領域存在著非常真實的競爭。「世界上有兩個國家能夠大規模地建造（這類AI模型）。」他稱，DeepSeek真正強調和重申的一點是，「這是一場非常真實且利益攸關的競爭。」

此外，矽谷創投公司格雷洛克（Greylock Partners）合夥人里德霍夫曼（Reid Hoffman）坦言，DeepSeek-R1大模型也是個「可信且可行的模式」。DeepSeek最新大模型的出現是「一樁大事件」，表示美中的AI「競賽已經開始」。

霍夫曼認為，「為什麼中國科技不斷讓西方驚嘆？DeepSeek是中國震驚美國科技巨頭的最新產品，但這絕對不會是最後一個。」

另，彭博近期評論稱，DeepSeek顛覆美國科技精英們許多根深蒂固的舊有認知偏見，過去美國社會長期存在狹隘的科技例外主義和仇外心理，且無法真正準確地理解中國大陸。正當中國大陸科技人才銳意進取之際，美國一些政治人物和企業仍在「潑著『抄襲』和『安全風險』的髒水，殊不知近年來矽谷已形成了模仿中國競品的趨勢，一些產品比較之下已落後數年。」

彭博警示，當西方愈是不願拆除在理解中國時的那一道壁壘，未來就愈會被殺得措手不及。

DeepSeek 美國

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