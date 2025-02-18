快訊

女搭捷運坐博愛座補眠…阿嬤無影腳踹醒要求讓位 遭回踢再嗆「去死」

他讚台灣1燈會「冷門但很驚艷」 一票網友大推：根本仙境

市值1.2億元！28歲台男會計師涉走私22公斤古柯鹼 羽田機場遭逮

庫克群島與中國簽協議引關切 總理承諾公布細節

中央社／ 雪梨18日綜合外電報導

庫克群島總理布朗（Mark Brown）表示，他很快將公布中國與庫克群島簽署的全面戰略夥伴協議完整細節；這份協議引發與庫克群島有憲法關係紐西蘭關切。

路透社報導，紐西蘭表示，之所以對布朗訪問中國感到擔憂，是因為儘管威靈頓當局已要求檢視，但在布朗啟程前仍未看到他計劃簽署的協議內容。

「庫克群島新聞」（The Cook Island News）報導，布朗昨天從中國返國後向媒體表示，威靈頓當局在檢視過協議後，應該不會有任何疑慮。

布朗說，協議「細節很快將公布在網路上，大家可以自行檢視」。

布朗在記者會上表示，中國將向這個人口1.5萬的太平洋島國提供約400萬美元（約新台幣1億3188萬元）的一次性款項。

紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）在報導中說，反對黨今天對這項協議表達抗議，有400多人聚集在位於首都阿瓦魯阿（Avarua）的國會外，其中一些人高舉「與紐西蘭保持聯繫」的標語。

反對黨領導人布朗（Tina Browne）說：「我們不反對政府尋求協助。但我們反對政府在尋求援助時，冒著危及我們主權的風險，以及冒著危及我們與紐西蘭關係的風險。」

中國外交部昨天表示，中國與庫克群島上週在黑龍江省哈爾濱市簽署數項雙邊合作文件，涵蓋經濟、環境、文化等領域。

過去3年，北京在這塊區域簽署了國防、貿易與金融協議，導致一向在太平洋占有主導地位的西方國家日益擔憂中國擴大影響力的計畫。

庫克群島是位於紐西蘭與夏威夷之間的自治太平洋國家，能以獨立國家身分與國際社會互動，但紐西蘭提供預算支持及防禦保證，而島上人民也是紐西蘭公民。

紐西蘭 關係 風險

延伸閱讀

庫克群島與中國簽多項雙邊合作 惹紐西蘭不滿

去年涉「中華民國會籍」爭議 庫克群島與大陸簽新協議

哈爾濱亞冬會今閉幕 李強將與庫克群島、蒙古總理出席

NBA／昔日灰熊年度最佳教練 91歲傳奇球評引退：美妙旅程抵達終點

相關新聞

美中科技戰 習近平會陸科企大咖…馬雲、梁文鋒等成座上賓

中國大陸國家主席習近平昨天在北京民營企業座談會上發表談話，出席的民企涵蓋大陸當前最重要的科技企業，習近平在大陸經濟疫後復...

DeepSeek熱 業內專家：顯示西方對陸認知「極其有限」

開年來，隨著中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek（深度求索）震動業界，AI持續成為全球熱議話題。大陸網路媒體...

新聞眼／近年最高規格座談 習近平為何此時會馬雲等民企大咖

北京召開民營企業座談會，被稱「史上規格最高」的企業座談，其實也是第二次中美貿易戰戰前的第二次民企座談會。這個座談會在大陸...

馬雲這回現身…北京默認 與美爭霸 需要民企

大陸國家主席習近平昨在北京出席民營企業座談會，與會者包含近期席捲全球的DeepSeek創辦人梁文鋒等一眾大陸科技巨擘，過...

美刪「不支持台獨」 陸：嚴重倒退

美國務院日前更新官網美台關係現況內容，刪除「不支持台獨」等文字，大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應，美方在涉台問題上立場「嚴重...

趙少康：勿盡信美 川普說變就變

美國國務院官網更新美台關係現況內容，刪除「不支持台獨」文字。中廣前董事長趙少康昨表示，此舉可能是美國給中共威脅及施壓，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。