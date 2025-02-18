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澳洲抗議共軍照明彈後 中澳於北京舉行23次防務戰略磋商

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
在澳洲抗議共軍於南海發照明彈後，大陸國防部17日公布，中澳兩軍當日在北京舉行第23次防務戰略磋商，雙方圍繞兩國兩軍關係、地區安全和其他共同關心的問題深入交換了意見，同意繼續在防務領域加強戰略溝通，妥處矛盾分歧，開展交流合作。（路透）
在澳洲抗議共軍於南海發照明彈後，大陸國防部17日公布，中澳兩軍當日在北京舉行第23次防務戰略磋商，雙方圍繞兩國兩軍關係、地區安全和其他共同關心的問題深入交換了意見，同意繼續在防務領域加強戰略溝通，妥處矛盾分歧，開展交流合作。（路透）

澳洲抗議共軍於南海發照明彈之後，大陸國防部2月17日公布，大陸和澳洲兩軍當日在北京舉行第23次防務戰略磋商，雙方圍繞兩國兩軍關係、地區安全和其他共同關心的問題深入交換了意見，同意繼續在防務領域加強戰略溝通，妥處矛盾分歧，開展交流合作。

據大陸國防部微信公眾號消息，2月17日，中國大陸和澳洲兩軍在北京舉行第23次防務戰略磋商。中央軍委聯合參謀部副參謀長徐起零，與澳國防軍副司令齊普曼（Robert Chipman）、國防部副秘書長傑弗里（Hugh Jeffrey）共同主持。雙方圍繞兩國兩軍關係、地區安全和其他共同關心的問題深入交換了意見，同意繼續在防務領域加強戰略溝通，妥處矛盾分歧，開展交流合作。

港媒《香港01》指出，澳洲國防部方面稱，此次對話是根據總理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年與大陸總理李強會晤後，雙方同意恢復，上一次舉行為2019年。

澳洲在會上重申，地區內所有國家必須以安全和專業的方式行事，尊重主權、維護和平，以避免誤判或令風險升級。澳洲並強調遵守國際法的重要性，特別是《聯合國海洋法公約》。

先前，澳洲國防部於13日發出聲明指，澳洲政府就與共軍飛機發生的「不安全且不專業」的接觸，向中共政府表達擔憂。聲明提到，2月11日，澳洲皇家空軍 (RAAF) 一架「P-8A」海神海上巡邏機在南海進行例行海上監視巡邏時與一架共軍空軍「殲-16」戰鬥機發生不安全和不專業的互動。

澳方還強調，共軍空軍飛機在澳洲皇家空軍「P-8A」飛機距離30公尺範圍發射了照明彈。「這是一項不安全且不專業的操作，對飛機和人員構成了風險。」

澳方並稱，澳洲期待包括中共在內的所有國家，以安全和專業的方式運作軍隊，並稱幾十年來，澳洲國防軍一直在該地區進行海上監視活動，並遵守國際法，行使在國際水域和空域的航行和飛越自由權；大陸國防部14日則回應，「澳方在南海蓄意對中方侵權挑釁，還惡人先告狀」，散布虛假敘事，中方堅決向澳方提出嚴正交涉。

國防部 澳洲 空軍

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