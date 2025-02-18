陸常駐聯合國代表：期待所有當事方參與俄烏和談進程

俄烏戰火持續近3年，中國大陸常駐聯合國代表傅聰於當地時間17日稱，烏克蘭問題即將迎來談判解決的關鍵時刻，樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的關於啟動和談的共識，也「期待所有當事方和利益攸關方都能參與到和談進程中來。」

據中國大陸常駐聯合國代表團網站消息，聯合國安理會於17日審議烏克蘭問題。傅聰於會上表示，10年前，烏克蘭問題當事方通過談判達成了新明斯克協議，安理會一致通過第2202號決議予以核可，代表了通過對話談判解決分歧和爭端的正確方向。遺憾的是，協議達成後，大部分條款未能得到全面、有效執行，本該逐步降溫的局勢反而愈演愈烈，進而導致危機全面升級，釀成更大規模的衝突，持續延宕至今。

傅聰說，新明斯克協議的失敗令人痛惜，其歷史教訓值得反思。他強調，對於世界上的爭端和衝突，中國大陸一貫主張根據憲章規定通過對話協商，以和平方式解決，在俄烏衝突問題上也一樣。中國大陸不是這場危機的製造者，更不是當事方，但沒有隔岸觀火，更沒有藉機牟利。

傅聰接著稱，從危機爆發之初，中國大陸就呼籲對話協商政治解決。中國大陸國家主席習近平提出4點主張，強調各國主權和領土完整應得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則應得到遵守，各方合理安全關切應得到重視，一切致力於和平的努力應得到支持，這是中國大陸在烏克蘭問題上的根本遵循。

另，傅聰提到，中國大陸積極開展外交斡旋，同包括俄羅斯、烏克蘭在內的有關各方保持接觸。中國大陸深入參與聯合國和安理會框架下關於烏克蘭問題的審議，為推動停火止戰、政治解決發揮建設性作用。中國大陸還與巴西等國發起「和平之友」小組，匯聚全球南方國家集體智慧，形成支持和推動和平的重要力量。

傅聰認為，當前烏克蘭問題即將迎來談判解決的關鍵時刻。任何衝突的終點都是談判桌，歷史最終一定是公正的。樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的關於啟動和談的共識。同時也「期待所有當事方和利益攸關方都能參與到和談進程中來，達成公平、持久、有約束力、所有當事方都接受的和平協議。」

傅聰最後還稱，戰事發生在歐洲大地，歐洲有必要為和平發揮作用，並希望各方通過談判共同解決危機的根源性問題，找到均衡、有效、可持續的安全框架，實現歐洲大陸的長治久安。