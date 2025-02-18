美中科技戰 習近平會陸科企大咖…馬雲、梁文鋒等成座上賓

中國大陸國家主席習近平昨天在北京民營企業座談會上發表談話，出席的民企涵蓋大陸當前最重要的科技企業，習近平在大陸經濟疫後復甦疲弱，及中美新一輪貿易戰開打之際，親自會見科企巨頭，傳遞北京對民企和科技發展的支持，不言可喻。

6年來 最高規格民企座談

央視報導，包括近年罕見公開露面的阿里巴巴創辦人馬雲、大陸AI新創企業深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒、華為創辦人任正非、騰訊董事會主席馬化騰、寧德時代董事長曾毓群、比亞迪董事長王傳福、小米集團執行長雷軍和宇樹科技創始人王興興等人出席。

習近平在這場六年多來大陸最高規格民企座談會上向企業家信心喊話，強調民營經濟面臨的困難和挑戰是局部、暫時且能夠克服的，「民營企業家大顯身手正當其時」，並盼企業家「先富促共富」，在困難中保持「愛拚會贏」的精氣神。

馬雲和梁文鋒是這次座談會上受關注的出席者。二○二○年十月，馬雲公開質疑大陸金融監管體系，稱傳統銀行存在「當鋪思維」，並呼籲減少對創新的限制。當年十一月，阿里旗下螞蟻集團在上海和香港同步上市的計畫告吹，馬雲長時間消失在公眾視野並避走海外，這次重返官方舞台，是當局釋出對其「開綠燈」訊號。

近期暴紅的大陸AI新創企業深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒極為低調，這次也受邀出席座談會，顯見北京將全力支持發展AI產業。而今年央視春晚上演「機器人扭秧歌」的宇樹科技，創始人王興興也獲邀上座。

座談會上，任正非、王傳福、王興興、雷軍、新希望控股集團董事長劉永好、上海韋爾半導體董事長虞仁榮等六位民企負責人代表先後發言。相較於六年多前的民營企業座談會發言者以傳產業為主，此次代表發言者明顯轉向科技等新興領域。

外媒：修正國進民退待觀察

新華社報導，習近平首先表達對民營經濟的支持。他強調中共黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策「不能變，也不會變」，重申毫不動搖鞏固和發展公有制經濟；毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。

習近平指出，當前民營經濟發展面臨的一些困難和挑戰，整體上是在改革發展、產業轉型升級過程中出現的，是局部的而不是整體的，是暫時的而不是長期的，是能夠克服的而不是無解的。呼籲民企的思想和行動要與當局對國內外情勢的判斷、對經濟工作的決策部署統一。

彭博資訊分析，此次座談會規格與陣容代表北京試圖平衡對民營經濟的支持與對新質生產力的培育。包括BBC等多家外媒引述分析師看法，認為此次會議後要觀察中共近年「國進民退」的經濟方針是否出現修正。