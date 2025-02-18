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陸高官赴妙瓦底 助遣返700人

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
中國大陸近期積極和泰國、緬甸方面聯手打擊詐騙集團，能否根除問題仍待觀察。圖為從泰國達府湄索拍攝的泰國與緬甸邊境地區。（新華社）
中國大陸近期積極和泰國、緬甸方面聯手打擊詐騙集團，能否根除問題仍待觀察。圖為從泰國達府湄索拍攝的泰國與緬甸邊境地區。（新華社）

為打擊電信網路詐騙，中國大陸公安部部長助理劉忠義近日率團前赴妙瓦底考察，與緬甸泰國官員組成聯合工作組，加快推進遣返非法入境緬甸的外籍人員。緬方近期已控制、收容超過千人，其中約七百名為大陸公民，計畫昨日送往泰國後陸續移交中方。

綜合陸港媒體報導，大陸公安部部長助理劉忠義十六日率團抵達泰國曼谷，隨後搭乘航班前往美索縣，進入緬甸妙瓦底考察。

緬甸國家管理委員會新聞資訊組昨表示，緬、中、泰三國高級官員抵達克倫邦妙瓦底電詐園區，組成聯合工作組打擊電詐、網賭違法犯罪行為，加快推進遣返非法入境緬甸的外籍人員。

根據通報，今年一月三十日至二月十六日期間，緬方發現大量經鄰國非法入境的外國人，緬甸克倫邊防軍（ＢＧＦ）和民主克倫佛教軍（ＤＫＢＡ）已審查控制了一○三○人，三國聯合工作組正進行身分識別、詳細調查等工作。其中，有約七百名是大陸公民，這些人計畫昨日送往泰國後，陸續移交中方。

中國大陸公安部部長助理劉忠義（右）十六日抵達泰國後，再進入緬甸妙瓦底考察。圖／截自社群平台X
中國大陸公安部部長助理劉忠義（右）十六日抵達泰國後，再進入緬甸妙瓦底考察。圖／截自社群平台X
劉忠義在考察過程中表示，大陸官方將按照去年曾採用的方案，派遣包機直接降落泰國達府湄索國際機場，以接回大陸公民。泰國達府移民局稱，以泰方接收能力，每日最高不超過五百人，後續遣返行動需中緬泰三方協調，以確保有序轉移。

另據大陸駐緬甸大使館昨發布，陸駐緬大使馬珈和劉忠義一行，已分別與緬甸副總理兼外交部長丹穗、內政部長吞吞楠舉行會談。中方表示，願和緬泰等周邊國家積極展開雙多邊合作。緬方稱，將和中方等相關鄰國加強協調，共同打擊網賭電詐等跨境犯罪。

對上述進展，大陸外交部發言人郭嘉昆昨表示，大陸正和泰國、緬甸等國積極展開雙多邊合作，合力封堵不法分子在有關國家流竄作案，共同剷除網賭電詐毒瘤。

此前，隨大陸演員王星被綁事件後，中、泰施壓下，泰媒上周報導，緬甸妙瓦底地區的武裝力量高級指揮官決議，逮捕、驅逐在妙瓦底從事電詐的華商群體和相關人員，並通過泰緬第二友誼橋向泰方移交。

泰國 緬甸

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