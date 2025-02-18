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趙少康：勿盡信美 川普說變就變

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導

美國國務院官網更新美台關係現況內容，刪除「不支持台獨」文字。中廣前董事長趙少康昨表示，此舉可能是美國給中共威脅及施壓，是談判關稅的一種手段，台灣不可竊喜，同時也不可盡信美國，看看烏克蘭被搞成什麼樣子，美國總統川普對過去友好的加拿大、墨西哥，也是說變臉就變臉。

趙少康昨上午赴立院出席「搶救ＡＩ發展困境座談會」，會前受訪時發表看法。

趙少康分析，其實美國這幾年態度有轉變，「嘴巴這樣說，實際做的事情卻不是這樣」，台灣看得出來，北京也看得出來；不過，因為中共總書記習近平跟川普最近針對關稅問題也還沒通電話，所以美國這種做法也可能是給中共一個威脅、一個施壓。

「看看烏克蘭被搞成什麼樣子？」趙少康指出，美國不可盡信，烏克蘭總統澤倫斯基可能馬上要被出賣了，美國跟俄國談判，居然澤倫斯基不能參加，「這什麼鬼？」那將來美國跟中國談判台灣，台灣也不能參加，美中兩方就決定台灣命運？所以台灣一定要引以為戒。

趙少康認為，美國國務院更新美台關係現況內容，應該是談判技巧，因為要跟大陸談判關稅，所以在科技、政治、軍事、關稅上都採取全面施壓的態度，台灣不可竊喜，應該要準備好，並了解世界趨勢，不要以為台灣跟美國很好，川普說變臉就變臉，什麼朋友跟朋友的情誼，那都不算數。

川普 美國 趙少康

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