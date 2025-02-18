美刪「不支持台獨」 陸：嚴重倒退

美國務院日前更新官網美台關係現況內容，刪除「不支持台獨」等文字，大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應，美方在涉台問題上立場「嚴重倒退」，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方呼籲美方慎之又慎處理台灣問題，避免對中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。

美國務院十三日更新在官網上的美台關係現況內容，刪除美國「不支持台獨」等文字，新增「兩岸分歧應由和平方式解決，不受到脅迫，且由兩岸人民都能接受的方法。」

美方這項做法引發關注，但國務院發言人回應表示，這只是例行更新，美國態度沒有改變。不過，大陸外交部和國台辦昨天都嚴詞批判美方，恐令陷入貿易戰陰霾的中美關係更加對立。

郭嘉昆昨在大陸外交部例行記者會回應指，美國務院修改美台關係事實清單，在涉台問題上立場嚴重倒退，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違反國際法和國際關系基本準則，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，這是美方頑固堅持「以台制華」錯誤政策的又一例證。

他聲稱，中方敦促美方立即糾正錯誤，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題，停止「以台制華」，停止升級美台實質關係，停止助台拓展國際空間，停止支持「台獨」，避免對中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨稱，台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。有關舉動是美方在台灣問題上立場的嚴重倒退，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，粗暴干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，只會損害台海和平穩定。

針對美日韓發表聯合聲明支持台灣參與適當國際組織，郭嘉昆昨稱，中方歷來堅決反對有關國家拼湊小圈子，干涉中國內政，攻擊抹黑中國，煽動對抗對立，已向有關國家提出嚴正交涉。並稱，台灣參與國際組織活動，必須也只能依照一個中國的原則來處理。

至於加拿大海軍護衛艦「渥太華號」十六日通過台海，共軍東部戰區新聞發言人李熹稱，戰區組織海空兵力對加拿大艦艇過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。並批評加拿大有關言論曲解法理、混淆視聽，蓄意滋擾攪局，破壞台海和平穩定。