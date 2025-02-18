陸民營企業座談會 馬雲現身具政治意義

中共中央總書記習近平昨（17）日在北京出席民營企業座談會，與會者包含近期席捲全球的DeepSeek創辦人梁文鋒等一眾大陸科技巨擘，過去五年因抨擊大陸金融監管而失勢的阿里巴巴創辦人馬雲也罕見現身。分析指出，北京顯然想藉此傳遞支持民營企業、科技業、AI領域的訊號，反映了大陸領導人對經濟放緩以及美國遏制大陸技術發展的擔憂。

路透指出，這場會議凸顯在幾年前的監管打壓後，大陸當局對國內科技巨頭的態度出現轉變。政府把包含近期不顧美國打壓而取得突破性成功的企業領袖聚集在一起，凸顯了私營部門創新對於大陸在技術領域取得進展的重要性。

根據央視新聞畫面，網路巨頭阿里巴巴創辦人馬雲也出現在座談會中，香港《星島日報》指出，馬雲是大陸民營企業主的代表人物，他在2020年砲轟監管後低調行事，鮮少露面，此次現身官方高層座談會，不止具經濟意義也具政治意義。

香港諮詢公司龍洲經訊分析，此次座談會默認了大陸政府在與美國的科技競爭中需要民營企業。政策制定者可能更希望產業政策規畫和國有企業能夠在技術前沿取得創新突破，但顛覆性創新來自民企。馬雲的出現，更象徵北京對科技行業的態度發生了變化。但根據央視報導，馬雲現身但並未在會議中發言。

此外，陸媒整理此次出席的民企代表，還包括寧德時代董事長曾毓群、AI模型公司深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒、網路科技巨頭騰訊創辦人馬化騰等。但三人會中也未發言。

香港八六證券研究公司認為，此次會議之後，大陸政府可能會推出具體支持技術發展的政策，關注點將從國家安全風險和社會外部性轉向更敢於冒險的技術應用方式，包括加速生成式人工智慧、自動駕駛和人形機器人的大規模部署。