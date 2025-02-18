快訊

北台灣溼冷探10度以下低溫 吳德榮：周末恐強烈冷氣團 這天起暖熱如春

國3北上彰化和美路段3車連環撞 肇事轎車翻覆1人送醫

近年最高規格座談 習近平為何此時會馬雲等民企大咖

陸民營企業座談會 馬雲現身具政治意義

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中共中央總書記習近平昨（17）日在北京出席民營企業座談會，與會者包含近期席捲全球的DeepSeek創辦人梁文鋒等一眾大陸科技巨擘，過去五年因抨擊大陸金融監管而失勢的阿里巴巴創辦人馬雲也罕見現身。分析指出，北京顯然想藉此傳遞支持民營企業、科技業、AI領域的訊號，反映了大陸領導人對經濟放緩以及美國遏制大陸技術發展的擔憂。

路透指出，這場會議凸顯在幾年前的監管打壓後，大陸當局對國內科技巨頭的態度出現轉變。政府把包含近期不顧美國打壓而取得突破性成功的企業領袖聚集在一起，凸顯了私營部門創新對於大陸在技術領域取得進展的重要性。

根據央視新聞畫面，網路巨頭阿里巴巴創辦人馬雲也出現在座談會中，香港《星島日報》指出，馬雲是大陸民營企業主的代表人物，他在2020年砲轟監管後低調行事，鮮少露面，此次現身官方高層座談會，不止具經濟意義也具政治意義。

香港諮詢公司龍洲經訊分析，此次座談會默認了大陸政府在與美國的科技競爭中需要民營企業。政策制定者可能更希望產業政策規畫和國有企業能夠在技術前沿取得創新突破，但顛覆性創新來自民企。馬雲的出現，更象徵北京對科技行業的態度發生了變化。但根據央視報導，馬雲現身但並未在會議中發言。

此外，陸媒整理此次出席的民企代表，還包括寧德時代董事長曾毓群、AI模型公司深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒、網路科技巨頭騰訊創辦人馬化騰等。但三人會中也未發言。

香港八六證券研究公司認為，此次會議之後，大陸政府可能會推出具體支持技術發展的政策，關注點將從國家安全風險和社會外部性轉向更敢於冒險的技術應用方式，包括加速生成式人工智慧、自動駕駛和人形機器人的大規模部署。

北京 阿里巴巴 馬雲

延伸閱讀

習近平會晤馬雲等民營企業家 未能提振港股小跌作收

動作頻頻釋訊號？馬雲亮相民企座談會 螞蟻上市觸礁後首次

大陸國資委：大力實施國企數位化轉型和「AI+」專項行動

前例曾引爭議下 香港再有嬰兒移植中國捐贈心臟

相關新聞

美中科技戰 習近平會陸科企大咖…馬雲、梁文鋒等成座上賓

中國大陸國家主席習近平昨天在北京民營企業座談會上發表談話，出席的民企涵蓋大陸當前最重要的科技企業，習近平在大陸經濟疫後復...

新聞眼／近年最高規格座談 習近平為何此時會馬雲等民企大咖

北京召開民營企業座談會，被稱「史上規格最高」的企業座談，其實也是第二次中美貿易戰戰前的第二次民企座談會。這個座談會在大陸...

馬雲這回現身…北京默認 與美爭霸 需要民企

大陸國家主席習近平昨在北京出席民營企業座談會，與會者包含近期席捲全球的DeepSeek創辦人梁文鋒等一眾大陸科技巨擘，過...

美刪「不支持台獨」 陸：嚴重倒退

美國務院日前更新官網美台關係現況內容，刪除「不支持台獨」等文字，大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應，美方在涉台問題上立場「嚴重...

趙少康：勿盡信美 川普說變就變

美國國務院官網更新美台關係現況內容，刪除「不支持台獨」文字。中廣前董事長趙少康昨表示，此舉可能是美國給中共威脅及施壓，是...

共軍聯合戰備警巡 我批陸：意圖台海問題內政化

中共海空軍周日上午在台灣周邊海空域發動「聯合戰備警巡」，國防部昨發布新聞稿，批評中共意圖將台灣海峽納入其主權範圍，製造「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。