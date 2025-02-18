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近年最高規格座談 習近平為何此時會馬雲等民企大咖

北京民企座談 聚焦科技突圍…華為任正非坐C位

經濟日報／ 香港特派員 李春
中共總書記習近平召集民營企業座談會，華為創始人任正非（中）、比亞迪董事長兼總裁王傳福（右）等出席。圖／取自央視
中共總書記習近平召集民營企業座談會，華為創始人任正非（中）、比亞迪董事長兼總裁王傳福（右）等出席。圖／取自央視

北京召開「民營企業座談會」，被稱為「史上規格最高的企業座談」。這個座談會在中國民間最熱，是那些老闆們誰到誰沒到、座次如何，官方要加溫的是突出講不變，而經濟界則要關注那不變後面的變。

今次由中共中央總書記習近平主講的座談會，1月間即行籌備。春節後廣東、福建等省紛紛召開省級的「新春第一會」，以民營企業發展為主題，即是由下而上的烘托。會見又按例向外媒放風，以馬雲為主角，造成內外上下的廣泛關注。

可能要留意，這是七年之內，中共最高領導層再以最高規格舉辦民企座談會。2018年11月1日的座談，習近平講話開頭就說是聽對經濟形勢和民企發展的意見。那年1、2月間，中美貿易戰發端。當時習近平的講話中，有一段專門講民營經濟遇到的困難，其中第一原因就是國際環境變化。今次座談至少在籌備期，面臨同樣的背景，就是國際環境大變、內外不確定因素增加。

而今次座談會，習近平一上來主要講不變，此次座談會還是強調三個「沒有變」，即支持民營經濟的方針沒有變、經濟制度根基沒有變、「兩個毫不動搖」方向沒有變。同時還加強語氣說「不能變，也不會變」。

但這回強調不變的，背景是面臨三個大變，一是國際環境大變，比第一次中美貿易戰時更為複雜；二是中國經濟大變，當年民企貢獻50%稅收、60%GDP、70%創新、80%就業、90%企業數量，現在經濟一挫，政府財困，民企成了「遠洋捕撈」、「近海作業」的搜刮對象，不少民企選擇了躺平；三是中國經濟政策和發展方向大變和急變，過去半年間經濟政策數變，就在座談籌備期間又有了新要求、新方向。

中國民間對這次座談會，關注點投射到民企老闆們誰去誰沒去，座次是怎麼排的，這不能說是無聊，因為這種關注中，折射出了那些新變、新方向、新要求。

其中最有趣的一則座次評析，說民企老闆們中，華為的任正非坐C位是主賓，王傳福是次賓，其他人是隨從；二馬即馬雲和馬化騰是貴賓，座次第一排，但實業優先網路輔助；人工智能是新貴，第一排占去三位包括，DeepSeek梁文峰、宇樹科技王興興、科大訊飛劉慶峰。整個座次突出的基調，是重人工智能、新能源車和互聯網。這顯示中共領導層用民企，重在用其「科技突圍」，因為中國經濟界預言，中美沒有貿易大戰，但將有科技大戰。

還有人留意沒有被請去的，有首富農夫山泉鍾睒睒、字節跳動張一鳴、百度李彥宏、以及京東的劉強東，那一個個猜測其問題何在，話就多了。但出席者最多的陣營，被稱為浙商集團軍，浙江媒體會後就在發喜報。

中共總書記習近平召集民營企業座談會，和阿里巴巴創辦人馬雲（左二）握手。圖／取自央視
中共總書記習近平召集民營企業座談會，和阿里巴巴創辦人馬雲（左二）握手。圖／取自央視

習近平

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