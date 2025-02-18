習近平會科企 大咖來了…馬雲、梁文鋒、任正非等出席

中國大陸國家主席習近平昨（17）日在民營企業座談會上發表談話，出席的民企涵蓋大陸當前最重要的科技企業，習近平在大陸經濟疫後復甦疲弱，及中美新一輪貿易戰開打之際，親自會見科企巨頭，傳遞北京對民企和科技發展的支持，不言可喻。

央視報導，這場在北京舉行的座談會，包括近年罕見公開露面的阿里巴巴創辦人馬雲、大陸AI新創企業深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒、華為創辦人任正非、騰訊董事會主席馬化騰、寧德時代董事長曾毓群、比亞迪董事長王傳福、小米集團執行長雷軍和宇樹科技創始人王興興等人出席。

習近平在這場六年多來大陸最高規格民企座談會上向企業家信心喊話，強調民營經濟面臨的困難和挑戰是局部、暫時且能夠克服的，「民營企業家大顯身手正當其時」，並盼企業家「先富促共富」，在困難中保持「愛拚會贏」的精氣神。

馬雲和梁文鋒是這次座談會上受關注的出席者。2020年10月，馬雲公開質疑大陸金融監管體系，稱傳統銀行存在「當舖思維」。當年11月，阿里旗下螞蟻集團在上海和香港同步上市的計畫告吹，馬雲長時間消失在公眾視野，這次重返，是當局釋出對其「開綠燈」訊號。

近期暴紅的大陸AI新創企業DeepSeek，創辦人梁文鋒極為低調，這次也受邀出席座談會，顯見北京將全力支持發展AI產業。而今年央視春晚上演「機器人扭秧歌」的宇樹科技，創始人王興興也獲邀。深度求索和宇樹科技，分別代表北京發展AI和機器人的決心。

座談會上，任正非、王傳福、王興興、雷軍、新希望控股集團董事長劉永好、上海韋爾半導體董事長虞仁榮等六位民企負責人代表先後發言。

習近平首先表達對民營經濟的支持。中共黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策「不能變，也不會變」，重申毫不動搖鞏固和發展公有制經濟；毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。就支持民營經濟發展的具體措施。習近平說，要堅決破除依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭的各種障礙，持續推動基礎建設競爭性領域向各類經營主體公平開放，繼續加強解決民營企業融資難、融資貴問題。