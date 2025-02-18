中澳舉行第23次防務戰略磋商 同意妥處矛盾分歧

中央社／ 台北17日電

澳洲國防部日前指控，澳軍偵察機在南海上空遭遇共軍戰機的「不安全行為」，中國國防部則反指澳方侵權挑釁。中國國防部今晚發布，中澳兩軍今天在北京舉行第23次防務戰略磋商，同意加強戰略溝通，妥處矛盾分歧。

據中國國防部官網發布，中國和澳洲兩國軍方今天在北京舉行第23次防務戰略磋商，雙方圍繞兩國兩軍關係、地區安全和其他共同關心的問題深入交換了意見，同意繼續在防務領域加強戰略溝通，妥處矛盾分歧，展開交流合作。

中澳兩軍近日在南海發生衝突。澳洲國防部日前指控，澳軍一架偵察機11日在南海上空遭遇一架共軍戰機的「不安全行為」，共軍戰機在距離澳洲軍機30公尺範圍釋放熱焰彈（flares），這一行為具有危險性且不專業，對飛機與機組人員構成風險。

中國國防部14日對此聲稱，澳方在南海蓄意對中方「侵權挑釁」，還「惡人先告狀，散布虛假敘事」，中方堅決反對，並已向澳方提出嚴正交涉。

南海 國防部 澳洲

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