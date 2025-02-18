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林毅夫：陸有望跨入高收入國

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫說，今年大陸經濟總體會比2024年好。圖為林毅夫2023年出席博鰲亞洲論壇。（新華社）
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫說，今年大陸經濟總體會比2024年好。圖為林毅夫2023年出席博鰲亞洲論壇。（新華社）

展望大陸今年經濟情勢，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫接受大陸官媒專訪時表示，今年大陸經濟總體來講會比2024年好。他還提到，若大陸今年實現5%或更高的經濟成長，人均GDP有望跨入高收入國家門檻

大陸去年國內生產毛額（GDP）年增5%，但仍無法擺脫內需疲軟、通縮困境，房地產危機也是一大挑戰。

大陸官媒「中新社」旗下欄目「三里河工作室」16日刊登林毅夫專訪。林毅夫指出，去年大陸經濟發展呈現「前高、中低、後揚」，「後揚」是指在去年9月份中央推出一系列政策後，經濟出現明顯復甦。目前最重要的任務就是把去年9月以來宣布的政策措施落實。今年的經濟情況會延續「後揚」階段，繼續復甦，「相信今年的經濟狀況總體來講會比2024年好」。

他也提到，大陸正面臨外部挑戰和內部結構調整、新舊動能轉換過程中的各種挑戰，但他認為，總體經濟機會仍多於挑戰。

林毅夫表示，近期當局推出的宏觀政策，不管是貨幣政策或財政政策，主要是針對經濟週期波動，「是短期的、階段性的」，並不意味著長期政策轉向，並稱大陸未來的發展「主要靠有效市場、有為政府的共同作用」，調動企業家的積極性。

林毅夫指出，從去年數據來看，以全年平均匯率計算，大陸人均GDP已達13445美元，而目前世界銀行高收入國家門檻是14005美元，大陸與之僅相差4%。若大陸今年實現5%或更高的經濟成長，就應該能夠跨越這個門檻。

林毅夫 經濟發展 門檻

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