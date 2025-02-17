出席民企座談會 習近平：民營經濟面臨的困難能夠克服

在下月即將召開全國「兩會」前，大陸今日上午召開民營企業座談會，大陸國家主席習近平表示，要堅決破除各種障礙，繼續下大氣力解決民營企業融資難、融資貴問題，著力解決拖欠民營企業帳款問題，強化執法監督，切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益。

習近平今日上午在北京出席民營企業座談會。中共中央政治局常委中，還有大陸國務院總理李強、副總理丁薛祥出席，座談會由大陸全國政協主席王滬寧主持。另，近年鮮少公開露面的阿里巴巴創辦人馬雲，做為企業代表列席受到關注。

據央視新聞，在聽取華為CEO任正非、比亞迪董事長王傳福、新希望董事長劉永好、上海韋爾半導體董事長虞仁榮、杭州宇樹科技CEO王興興、小米董事長雷軍等六位民營企業負責人代表先後發言後，習近平發表重要講話。

習近平說，中共黨和國家堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。

習近平指出，當前民營經濟發展面臨的一些困難和挑戰，總體上是在改革發展、產業轉型升級過程中出現的，是局部的而不是整體的，是暫時的而不是長期的，是能夠克服的而不是無解的。他喊話，要在困難和挑戰中看到前途、看到光明、看到未來，保持發展定力、增強發展信心，保持「愛拼會贏」的精氣神。

就支持民營經濟，習近平指出，要堅決破除依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭的各種障礙，持續推進基礎設施競爭性領域向各類經營主體公平開放，繼續下大氣力解決民營企業融資難融資貴問題。要著力解決拖欠民營企業帳款問題。

習近平還說，要強化執法監督，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益。但他也稱，對於各類所有制企業的違法行為，都不能規避查處，要認真落實各項紓困政策，進一步構建親清政商關係。

習近平喊話，廣大民營企業和民營企業家要滿懷創業和報國激情，不斷提升理想境界，厚植家國情懷，富而思源、富而思進，弘揚企業家精神，專心致志做強做優做大企業，堅定做中國特色社會主義的建設者、中國式現代化的促進者。

同日，大陸第十四屆全國人大常委會第三十八次委員長會議，於下午在北京人民大會堂舉行，由大陸全國人大委員長趙樂際主持。會議決定，十四屆全國人大常委會第十四次會議24至25日在北京舉行，會議的一項重要任務，是為即將召開的十四屆全國人大三次會議做準備，議程包括審議民營經濟促進法草案等。