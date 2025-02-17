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北京稱正與泰緬合作 封堵電詐分子流竄作案

中央社／ 台北17日電

泰緬邊境電信詐騙犯罪猖獗，受害民眾涉及多個國家，中國政府今天表示，正與泰國緬甸等國積極展開雙邊、多邊合作，合力封堵不法分子在有關國家流竄作案。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會回應外媒提問時作了上述表示。

郭嘉昆指出，泰緬邊境近期發生的網賭、電詐惡性案件威脅中國、泰國在內的有關國家公民生命和財產安全，中國正與泰國、緬甸等國積極展開雙、多邊合作，綜合施策、標本兼治，合力封堵不法分子在有關國家流竄作案。

郭嘉昆還提到，中國外交部將繼續會同主管部門，指導駐外使領館妥善處置相關的領事保護求助案件，維護海外中國公民的安全和合法權益。

香港星島日報網稍早轉述泰國媒體報導，中國公安部部長助理劉忠義昨天率團抵達泰國曼谷，隨後搭機前往達府美索（Mae Sot），之後進入緬甸苗瓦迪（Myawaddy）考察。

報導表示，劉忠義此行主要是與緬甸內政部長會面，並前往妙瓦底了解情況。

報導提到，妙瓦底KK園區是電詐和人口販運活動的重災區，緬甸政府與當地武裝力量近期在區內展開清剿行動，突襲多個目標建築，成功控制並甄別了約2000名受害者，其中近半數為中國公民。

據報導，劉忠義詳細了解了受害者的安置和遣返安排，並表示中國政府將派遣包機前往達府美索接回中國公民，首批500至600名受害者預計近日透過泰國送回中國。

受害者 泰國 緬甸

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