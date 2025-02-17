快訊

柯爸逝世享耆壽94歲 醫推測「半年無效醫療」是為了等柯文哲出看守所

外資敲進247億 ！竟買超「這檔」逾4萬張 還大買台積電、鴻海

認有羈押必要！陳怡君涉詐百萬交保 士檢今提起抗告

聽新聞
0:00 / 0:00

美日韓支持台灣參與適當國際組織 陸外交部：已提嚴正交涉

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（大陸外交部官網）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（大陸外交部官網）

針對美日韓發聯合聲明支持台灣參與適當國際組織，大陸外交部反駁並重申一個中國原則，更強調亞太地區不是大國博弈的棋盤。

大陸外交部發言人郭嘉昆2月17日在例行記者會上應詢時說，「我們歷來堅決反對有關國家拼湊小圈子，干涉中國內政，攻擊抹黑中國，煽動對抗對立，已向有關國家提出嚴正交涉。」

郭嘉昆重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉。維護台海和平穩定的關鍵在於堅持一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂。台灣參與國際組織活動，必須也只能依照一個中國的原則來處理。

郭嘉昆強調，「亞太地區是和平發展的高地，不是大國博弈的棋盤，我們敦促有關方面切實尊重地區國家維護和平穩定的努力，摒棄冷戰思維，停止製造陣營對抗，加劇地區局勢緊張。中國將堅定捍衛領土主權和海洋權益，同時致力於同有關當事國通過對話協商妥善處理分歧。」

美國國務卿魯比歐、日本外長岩屋毅和韓國外長趙兌烈上星期六（15日）在德國慕尼黑安全會議場邊會晤，三國會後發布的聯合聲明也提到「支持台灣有意義地參與適當國際組織」。

根據韓聯社報導，這是三國的聯合聲明首次提及上述內容，反映川普政府對中國趨向強硬的政策路線。據知，聲明在韓國的要求下加入「適當」一詞。

三國聲明也強調維持台海和平穩定的重要性，並強烈反對任何一方企圖在印太地區憑藉力量或強迫手段，單方面改變現狀。三方也商定，繼續合作維護印太地區的自由開放。

三國 台海 外交部

延伸閱讀

中共頻在台海戰備警巡 國防部譴責妄圖將台海變內海

王毅會見烏克蘭外長 盼各方都能接受和平協議

川普關稅戰 日、韓尋求豁免

北京嚴控技術、人才外流 鴻海等台企受影響

相關新聞

美國務院刪「不支持台獨」 陸外交部：涉台問題立場嚴重倒退

針對美國國務院官網更新，修改「美台關係事實清單」，刪除了先前「不支持台獨」的字句。大陸外交部發言人郭嘉昆17日在例行記者...

美日韓支持台灣參與適當國際組織 陸外交部：已提嚴正交涉

針對美日韓發聯合聲明支持台灣參與適當國際組織，大陸外交部反駁並重申一個中國原則，更強調亞太地區不是大國博弈的棋盤。

中國公安部長助理赴緬交涉 擬包機押解涉電騙人員

緬甸克倫邊防軍向泰國移交妙瓦底涉電騙及人口販賣等犯罪嫌犯事件有新進展。據泰國媒體報導，中國公安部部長助理劉忠義昨日帶團赴...

王毅會見烏克蘭外長 盼各方都能接受和平協議

中國外長王毅15日會見烏克蘭外長西比哈時談及俄烏戰爭，王毅說中方期望達成公平、持久、有約束力、所有當事人都接受的和平協議...

今年「五虎落馬」後 習近平：反腐敗鬥爭形勢仍嚴峻複雜

中共中央機關刊物《求是》雜誌，16日發表中共總書記習近平去年在政治局集體學習時發表的講話，當中指出，反腐敗鬥爭形勢依然嚴...

見馬雲等商界人士？ 習近平今早出席民營企業座談會

據央視新聞報導，中共中央總書記、大陸國家主席習近平17日上午在北京出席民營企業座談會並發表重要講話。大陸總理李強、副總理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。