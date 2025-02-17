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美日韓支持台灣參與適當國際組織 陸外交部：已提嚴正交涉
針對美日韓發聯合聲明支持台灣參與適當國際組織，大陸外交部反駁並重申一個中國原則，更強調亞太地區不是大國博弈的棋盤。
大陸外交部發言人郭嘉昆2月17日在例行記者會上應詢時說，「我們歷來堅決反對有關國家拼湊小圈子，干涉中國內政，攻擊抹黑中國，煽動對抗對立，已向有關國家提出嚴正交涉。」
郭嘉昆重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉。維護台海和平穩定的關鍵在於堅持一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂。台灣參與國際組織活動，必須也只能依照一個中國的原則來處理。
郭嘉昆強調，「亞太地區是和平發展的高地，不是大國博弈的棋盤，我們敦促有關方面切實尊重地區國家維護和平穩定的努力，摒棄冷戰思維，停止製造陣營對抗，加劇地區局勢緊張。中國將堅定捍衛領土主權和海洋權益，同時致力於同有關當事國通過對話協商妥善處理分歧。」
美國國務卿魯比歐、日本外長岩屋毅和韓國外長趙兌烈上星期六（15日）在德國慕尼黑安全會議場邊會晤，三國會後發布的聯合聲明也提到「支持台灣有意義地參與適當國際組織」。
根據韓聯社報導，這是三國的聯合聲明首次提及上述內容，反映川普政府對中國趨向強硬的政策路線。據知，聲明在韓國的要求下加入「適當」一詞。
三國聲明也強調維持台海和平穩定的重要性，並強烈反對任何一方企圖在印太地區憑藉力量或強迫手段，單方面改變現狀。三方也商定，繼續合作維護印太地區的自由開放。
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