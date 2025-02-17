美國務院刪「不支持台獨」 陸外交部：涉台問題立場嚴重倒退

針對美國國務院官網更新，修改「美台關係事實清單」，刪除了先前「不支持台獨」的字句。大陸外交部發言人郭嘉昆17日在例行記者會上稱，這是美方頑固堅持「以台制華」錯誤政策的又一例證，還指這是「在涉台問題上立場嚴重倒退」。

針對彭博記者對此事提問，郭嘉昆回應，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會的普遍共識和公認的國際關係基本準則，也是美方在中美三個聯合公報當中作出的莊嚴承諾。歷史不容篡改，事實不容否認，是非不容歪曲。」

記者會上郭嘉昆也回應，美國國務院修改「美台關係事實清單」，在涉台問題上立場嚴重倒退，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，這是美方頑固堅持「以台制華」錯誤政策的又一例證。

他表示，我們敦促美方立即糾正錯誤，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題，停止「以台制華」，停止升級美台實質關係，停止助台拓展國際空間，停止縱容支持「台獨」，避免對中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。

另外彭博也提問，日本的司法部表示將會修改家庭法規則，允許台灣被列為「台灣居民」，不再填「中國」，中方對此有何評論？

郭回應，「台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞都是中國人，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉。日本曾對台灣進行侵略和殖民統治，對中國人民負有嚴重的歷史罪責，更應該謹慎行事。中方敦促日方恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，不要在台灣問題上搞小動作，不要發出矛盾和錯誤的信號。」

至於，日本家庭法的改變，違反了中日的基本政治文件嗎？郭表示，日方恪守一個中國原則和中日四個政治文件的精神是日方對中方做出的莊嚴的政治承諾，「我要再次強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力進行干涉。」