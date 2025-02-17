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恆大旗下天基控股 被香港法院下令清盤

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
恆大旗下天基控股被香港法院下令清盤。路透
恆大旗下天基控股被香港法院下令清盤。路透

大陸房地產龍頭恆大集團旗下一家關鍵附屬公司被香港法院下令清盤，這是清盤人嘗試取得這家全球負債最重的建商資產的最新法律勝利。

彭博報導，天基控股是恆大近幾個月來第2家被下令清盤的子公司；這兩項裁決是在恆大本身被清算1年後做出的。香港高等法院法官陳靜芬在17日的裁決中稱，天基控股明顯資不抵債。

天基控股在英屬維京群島、香港和中國大陸註冊成立200多家附屬公司。據該公司的法定代表稱，它也是恆大部分美元票據的擔保人，與其相關的債務總額約為370億元人民幣。

上個月，香港法院提前了天基控股的聽證會日期。恆大清算人米德爾頓（Edward Middleton）和Alvarez & Marsal Asia Ltd.的Tiffany Wong（譯名，蒂芬妮王）於去年11月向天基控股提交了清盤申請。

大陸房地產市場已連跌數年，瑞銀表示，展望2025年，大陸住宅新房市場的趨勢將持續下降，預料商品房銷售面積及新屋動工分別按年跌10％及15％，並估計一線城市的房價按年跌10％。據瑞銀的庫存模型顯示，去庫存可能會在2026年中旬完成，較此前預期的2026年第3季提早。

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