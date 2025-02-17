習近平出席民營企業座談會 中美科技戰力求突圍

中共總書記習近平今天在北京出席民營企業座談會。正值美中科技戰、中國人工智慧（AI）發展受矚之際，加上中國亟待民營企業提振信心挽救經濟，習近平的談話內容受到關注。

中國官媒新華社報導，習近平17日上午在北京出席民營企業座談會。在聽取民營企業負責人代表發言後，他發表了「重要講話」。中國國務院總理李強、副總理丁薛祥出席座談會，政治局常委王滬寧主持。但報導尚未公布習近平的講話內容。

路透社日前引述知情人士表示，習近平在這場座談會中，預料會鼓勵民企在美中科技戰下，在國內及國外擴大生意。

報導表示，很多來自科技界的企業家會出席，包括網路巨頭阿里巴巴創始人馬雲、科技巨頭騰訊創始人馬化騰、小米集團創始人雷軍、機器人公司宇樹科技創始人王興興都預料會出席，華為高管也預料會出席。