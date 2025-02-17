快訊

吉伊卡哇快閃店爆民眾偷藏「哥布林」？官方公告禁賣 網質疑有內鬼

遊日弄丟護照怎麼辦？她親身經歷分享步驟：報案後要拿對證明

台股上漲352點收23,505點 台積電上漲25元收1,085元

國安法制改革防中共統戰 陸委會：會有通盤檢討

中央社／ 台北17日電

總統賴清德日前表示，為防止中共統戰，將持續推動國安法制改革。有媒體報導，對於申辦中國大陸居住證者，未來將修法納管。陸委會表示對國安法制會有通盤檢討，正就各項問題加以研究。

賴總統14日上午邀集國安與財經部會首長召開國安高層會議，並於會後發表敞廳談話表示，為防制中國統戰滲透，將持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置，增強社會抵抗力、促進內部團結。

據自由時報報導，為遏阻台灣民眾申辦中國大陸居住證，未來將會納入兩岸條例規管；港澳人士來台居留、定居政策也將通盤檢討。

針對這樣的政策調整方向，陸委會稍早以書面回覆中央社時表示，政府對國安法制會有通盤檢討和加強，目前正就各項問題加以研究當中。

日前傳出有海軍士兵持中國大陸身分證一事，當時陸委會以書面回覆時強調，已經邀集相關機關研商，也已請各機關宣導現職軍公教不得赴陸設籍、申領身分證、定居證及居住證等事，倘若有違反兩岸條例相關規定案例，查有實證絕對依法行政。

關於有台灣業者協助代辦中國大陸身分證，陸委會回應，業者協助代辦中國大陸身分證涉及未經許可與中共相關部門合作行為，違反兩岸條例第33條之1規定，已函請相關主管機關依法查處。

延伸閱讀

新光三越氣爆波及澳門男特警 陸委會：符規准許來台

憂藍委國家安全戰略法受中指令 綠推國安法制改革反滲透

國安高層：半導體赴美沒紅線問題 關稅評估風險可控

陸委會諮委：大陸或將貶值人民幣 新台幣也將承受壓力

相關新聞

今年「五虎落馬」後 習近平：反腐敗鬥爭形勢仍嚴峻複雜

中共中央機關刊物《求是》雜誌，16日發表中共總書記習近平去年在政治局集體學習時發表的講話，當中指出，反腐敗鬥爭形勢依然嚴...

陸官媒：首批閩台融合發展重點項目 完成逾千億人民幣投資

大陸官媒《人民日報》16日提到發展「兩岸融合發展示範區」成果，在金額方面，稱首批121個「閩台融合發展重點項目」完成投資...

見馬雲等商界人士？ 習近平今早出席民營企業座談會

據央視新聞報導，中共中央總書記、大陸國家主席習近平17日上午在北京出席民營企業座談會並發表重要講話。大陸總理李強、副總理...

加拿大巡防艦穿過台灣海峽 陸東部戰區：堅決反制一切威脅挑釁

加拿大「渥太華」號巡防艦16日經過台灣海峽，當晚央視新聞報導稱，共軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校稱此事是公開炒作，還指...

股價漲逾10倍勝輝達 陸AI新星寒武紀為何連虧7年被買爆

2024年，輝達股價漲勢如虹，成為史上首個市值破3兆美元的半導體企業，但有一家大陸AI企業比輝達還要瘋狂，就是寒武紀科技。2023年至今，輝達股價漲了9倍。同期，寒武紀的股價最高上漲逾10倍。它不僅造就了江西新首富，一家估價2500億元人民幣的AI科技公司，也被視為大陸國產AI新希望。 寒武紀的股價表現，一直讓許多投資者看不懂，它去年營收還不及輝達的零頭，且自2017年公開財務數據至今，一直身陷虧損中。...

緊抓尖端科技！傳陸限制科技、礦業及工程人員流出國外 尤其針對1國家

中國大陸當局正「緊抓」尖端科技，要讓關鍵專業能力能留在國內。一些工程人員及設備更難離境，當局也計劃對主要電池科技實施新的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。