快訊

偶遇超親人「孤兒白襪柴柴」 她想收編卻被勸阻：牠不是狗

人類首見！半馬衝進57分 烏干達長跑好手打破世界紀錄

10萬劑流感疫苗周四開打 疾管署曝這縣市配到1.5萬劑最多

聽新聞
0:00 / 0:00

今年「五虎落馬」後 習近平：反腐敗鬥爭形勢仍嚴峻複雜

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共總書記習近平表示，反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜。新華社
中共總書記習近平表示，反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜。新華社

中共中央機關刊物《求是》雜誌，16日發表中共總書記習近平去年在政治局集體學習時發表的講話，當中指出，反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，新情況、新問題不斷湧現，全黨必須永保「趕考的清醒和堅定」，以健全全面從嚴治黨體系為有效途徑，不斷向前前進「新時代黨的建設新的偉大工程」。

另一方面，港媒指今年已有5位已卸任或在任的大陸官員受調查。星島日報17日報導，大陸官方公布，內蒙古自治區政協原黨組副書記、副主席王中和涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委紀律審查。報導整理，王中和是今年「落馬」的第5虎。先前4人分別是：大陸國家菸草局原副局長張天峰、西藏自治區原主席齊扎拉、安徽省政協副主席周喜安、中國兵器裝備集團副總經理劉衛東。

《求是》該篇習近平講話，標題為《健全全面從嚴治黨體系》，內容是習近平去年6月27日在20屆中央政治局第15次集體學習時的講話。

習近平指出，中共黨內存在的思想不純、組織不純、作風不純等突出問題尚未得到根本解決，反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，而且新情況新問題不斷湧現。

習近平指出，中共黨建必須堅持並加強黨的全面領導和黨中央集中統一領導，用系統思維、科學方法推進管黨治黨內容全涵蓋、對象全覆蓋、責任全鏈條、制度全貫通，進一步健全要素齊全、功能完備、科學規範、運作高效的全面從嚴治黨體系。

文章從5個方面對健全全面從嚴治黨體系作出部署。第一，健全上下貫通、執行強大的組織體系；第二，健全固本培元、凝心鑄魂的教育體系；第三，健全精準發力、標本兼治的監管體系；第四，健全科學完整、有效管用的制度體系；第五，健全主體明確、要求清晰的責任體系。

習近平認為，全面從嚴治黨是中共全黨的共同責任，必須分層分類建立健全責任體系，以明確責任、壓實責任推動各級黨組織和廣大黨員、幹部知責、擔責、履責。

習近平表示，健全全面從嚴治黨體系、深入推進全面從嚴治黨，中央政治局要帶好頭、當表率，嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄，團結帶領全黨把黨治理好、建設強，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強保障。

延伸閱讀

葛來儀：川普若訪中 不應期待達成重大交易

DeepSeek帶動杭州科技熱 央視歸功習近平20年前「超前部署」

被川普刺激？習近平下周主持民企座談會 陸企巨頭們都將現身

川普表示可能延長TikTok禁令實施期限 相信習近平將同意出售

相關新聞

今年「五虎落馬」後 習近平：反腐敗鬥爭形勢仍嚴峻複雜

中共中央機關刊物《求是》雜誌，16日發表中共總書記習近平去年在政治局集體學習時發表的講話，當中指出，反腐敗鬥爭形勢依然嚴...

陸官媒：首批閩台融合發展重點項目 完成逾千億人民幣投資

大陸官媒《人民日報》16日提到發展「兩岸融合發展示範區」成果，在金額方面，稱首批121個「閩台融合發展重點項目」完成投資...

見馬雲等商界人士？ 習近平今早出席民營企業座談會

據央視新聞報導，中共中央總書記、大陸國家主席習近平17日上午在北京出席民營企業座談會並發表重要講話。大陸總理李強、副總理...

加拿大巡防艦穿過台灣海峽 陸東部戰區：堅決反制一切威脅挑釁

加拿大「渥太華」號巡防艦16日經過台灣海峽，當晚央視新聞報導稱，共軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校稱此事是公開炒作，還指...

股價漲逾10倍勝輝達 陸AI新星寒武紀為何連虧7年被買爆

2024年，輝達股價漲勢如虹，成為史上首個市值破3兆美元的半導體企業，但有一家大陸AI企業比輝達還要瘋狂，就是寒武紀科技。2023年至今，輝達股價漲了9倍。同期，寒武紀的股價最高上漲逾10倍。它不僅造就了江西新首富，一家估價2500億元人民幣的AI科技公司，也被視為大陸國產AI新希望。 寒武紀的股價表現，一直讓許多投資者看不懂，它去年營收還不及輝達的零頭，且自2017年公開財務數據至今，一直身陷虧損中。...

緊抓尖端科技！傳陸限制科技、礦業及工程人員流出國外 尤其針對1國家

中國大陸當局正「緊抓」尖端科技，要讓關鍵專業能力能留在國內。一些工程人員及設備更難離境，當局也計劃對主要電池科技實施新的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。