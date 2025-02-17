今年「五虎落馬」後 習近平：反腐敗鬥爭形勢仍嚴峻複雜

中共中央機關刊物《求是》雜誌，16日發表中共總書記習近平去年在政治局集體學習時發表的講話，當中指出，反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，新情況、新問題不斷湧現，全黨必須永保「趕考的清醒和堅定」，以健全全面從嚴治黨體系為有效途徑，不斷向前前進「新時代黨的建設新的偉大工程」。

另一方面，港媒指今年已有5位已卸任或在任的大陸官員受調查。星島日報17日報導，大陸官方公布，內蒙古自治區政協原黨組副書記、副主席王中和涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委紀律審查。報導整理，王中和是今年「落馬」的第5虎。先前4人分別是：大陸國家菸草局原副局長張天峰、西藏自治區原主席齊扎拉、安徽省政協副主席周喜安、中國兵器裝備集團副總經理劉衛東。

《求是》該篇習近平講話，標題為《健全全面從嚴治黨體系》，內容是習近平去年6月27日在20屆中央政治局第15次集體學習時的講話。

習近平指出，中共黨內存在的思想不純、組織不純、作風不純等突出問題尚未得到根本解決，反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，而且新情況新問題不斷湧現。

習近平指出，中共黨建必須堅持並加強黨的全面領導和黨中央集中統一領導，用系統思維、科學方法推進管黨治黨內容全涵蓋、對象全覆蓋、責任全鏈條、制度全貫通，進一步健全要素齊全、功能完備、科學規範、運作高效的全面從嚴治黨體系。

文章從5個方面對健全全面從嚴治黨體系作出部署。第一，健全上下貫通、執行強大的組織體系；第二，健全固本培元、凝心鑄魂的教育體系；第三，健全精準發力、標本兼治的監管體系；第四，健全科學完整、有效管用的制度體系；第五，健全主體明確、要求清晰的責任體系。

習近平認為，全面從嚴治黨是中共全黨的共同責任，必須分層分類建立健全責任體系，以明確責任、壓實責任推動各級黨組織和廣大黨員、幹部知責、擔責、履責。

習近平表示，健全全面從嚴治黨體系、深入推進全面從嚴治黨，中央政治局要帶好頭、當表率，嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄，團結帶領全黨把黨治理好、建設強，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強保障。