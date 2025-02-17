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見馬雲等商界人士？ 習近平今早出席民營企業座談會

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中央總書記、大陸國家主席習近平17日上午在京出席民營企業座談會並發表重要講話。（新華社）
中共中央總書記、大陸國家主席習近平17日上午在京出席民營企業座談會並發表重要講話。（新華社）

據央視新聞報導，中共中央總書記、大陸國家主席習近平17日上午在北京出席民營企業座談會並發表重要講話。大陸總理李強、副總理丁薛祥出席座談會，中共全國政協主席王滬寧主持。官媒暫未公布會議內容及出席的企業代表。

據稍早外媒路透報導，參會者將包括阿里巴巴創始人馬雲在內的中國頂級商界領袖，預計習近平將鼓勵這些企業家，尤其是科技行業的企業家，在中美日益緊張的科技戰背景下，積極拓展在國內和國際市場的業務。

2023年新冠疫情後，大陸曾多次召開民營企業座談會，但收效甚微。

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