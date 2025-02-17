聽新聞
0:00 / 0:00
見馬雲等商界人士？ 習近平今早出席民營企業座談會
據央視新聞報導，中共中央總書記、大陸國家主席習近平17日上午在北京出席民營企業座談會並發表重要講話。大陸總理李強、副總理丁薛祥出席座談會，中共全國政協主席王滬寧主持。官媒暫未公布會議內容及出席的企業代表。
據稍早外媒路透報導，參會者將包括阿里巴巴創始人馬雲在內的中國頂級商界領袖，預計習近平將鼓勵這些企業家，尤其是科技行業的企業家，在中美日益緊張的科技戰背景下，積極拓展在國內和國際市場的業務。
2023年新冠疫情後，大陸曾多次召開民營企業座談會，但收效甚微。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言