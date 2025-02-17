加拿大巡防艦穿過台灣海峽 陸東部戰區：堅決反制一切威脅挑釁
加拿大「渥太華」號巡防艦16日經過台灣海峽，當晚央視新聞報導稱，共軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校稱此事是公開炒作，還指解放軍東部戰區組織海空兵力，對加方艦艇過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。
李熹還稱加方有關言論「曲解法理、混淆視聽，其行為蓄意滋擾攪局，破壞台海和平穩定」，並指戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。
中華民國國防部16日證實，「渥太華號」（HMCS Ottawa）當天由南向北航經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，適切應處。我國防部並表示，16日上午偵獲24架共機出海，其中18架次逾越中線進入北、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。
中華民國外交部表示，「渥太華號」通過台灣海峽，肯定加拿大再次以具體行動捍衛台海的自由、和平及開放，並展現台灣海峽為國際水域的堅定立場。
據悉，此為加拿大軍艦今年首次穿越台灣海峽，也是加拿大自2022年11月發布印太戰略以來，第6次派遣軍艦航經台海。
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