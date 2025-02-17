陸官媒：首批閩台融合發展重點項目 完成逾千億人民幣投資

大陸官媒《人民日報》16日提到發展「兩岸融合發展示範區」成果，在金額方面，稱首批121個「閩台融合發展重點項目」完成投資逾千億元人民幣（約新台幣4500億元）。

該報16日的「觀滄海」欄目，刊登題為《兩岸融合發展之路必將越走越寬》的文章，文章稱，深化兩岸融合發展，支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區，是以中共總書記習近平為核心的中共中央作出的重大決策部署。

文裡提到，自2023年9月《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》發布以來，福建秉持「兩岸一家親」理念，突出以通促融、以惠促融、以情促融，圍繞推進兩岸社會融合、經濟融合、情感融合，推動構建全域融合發展新格局，取得了一批首創性對台融合發展成果，福建作為台胞台企登陸第一家園的效應正日益顯現。

文章寫道，首批121個「閩台融合發展重點計畫完成投資超千億元，新增一批台灣青年到福建實習、就業、創業，新增直接採認台灣職業技能資格10項，新獲批8個國家級台灣農民創業園等。

文章也提到，相關成果還包含建造「兩岸行業標準共通服務平台」和「福建省兩岸標準共通資訊和服務平台」，累計研製公布兩岸共通標準285項，兩岸標準共通進一步擴大；自2023年復航以來，「小三通」航線班次持續加密，每週航班班次最多可達210艘次；泉州向金門通水6年多來，日均供水量約1.65萬噸，已佔金門民生日常用水總量的8成以上。

文章最後說，兩岸融合發展，既是大義，更具大利，著眼點和落腳點是增進同胞的親情和福祉，讓兩岸同胞過上更加美好的生活。福建一系列政策措施推動兩岸融合發展走深走實、拓寬兩岸交流合作領域與管道，是兩岸同胞民心所向。