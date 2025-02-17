加拿大軍艦通過台灣海峽 共軍批蓄意滋擾攪局

2024年，輝達股價漲勢如虹，成為史上首個市值破3兆美元的半導體企業，但有一家大陸AI企業比輝達還要瘋狂，就是寒武紀科技。2023年至今，輝達股價漲了9倍。同期，寒武紀的股價最高上漲逾10倍。它不僅造就了江西新首富，一家估價2500億元人民幣的AI科技公司，也被視為大陸國產AI新希望。 寒武紀的股價表現，一直讓許多投資者看不懂，它去年營收還不及輝達的零頭，且自2017年公開財務數據至今，一直身陷虧損中。...

2025-02-17 06:00