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加拿大軍艦通過台灣海峽 共軍批蓄意滋擾攪局

中央社／ 上海17日電

加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」16日通過台灣海峽。共軍東部戰區發言人李熹今天稱，加國的行為是「蓄意滋擾攪局，破壞台海和平穩定」，並稱共軍全程跟監警戒。

根據微信公眾號「東部戰區」，李熹表示，16日，加拿大「渥太華」號護衛艦過航台灣海峽並「公開炒作」。解放軍東部戰區組織海空兵力對加方艦艇過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。

他說，加方有關言論曲解法理、混淆視聽，其行為蓄意滋擾攪局，破壞台海和平穩定。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。

中華民國國防部16日證實，「渥太華號」（HMCSOttawa）當天由南向北航經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，適切應處。

國防部並表示，16日上午偵獲24架共機出海，其中18架次逾越中線進入北、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

外交部表示，「渥太華號」通過台灣海峽，肯定加拿大再次以具體行動捍衛台海的自由、和平及開放，並展現台灣海峽為國際水域的堅定立場。

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