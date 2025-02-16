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大陸關切台灣問題 捷克外長晤王毅：不支持台獨

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部長王毅15日與捷克外長利帕夫斯基會晤時特別點出台灣問題，要求捷克尊重中方核心利益。利帕夫斯基則表示，捷克政府奉行「一個中國政策」、不支持台獨，願同中方發展良好政治關係。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部長王毅15日與捷克外長利帕夫斯基會晤時特別點出台灣問題，要求捷克尊重中方核心利益。利帕夫斯基則表示，捷克政府奉行「一個中國政策」、不支持台獨，願同中方發展良好政治關係。圖／取自大陸外交部網站

台灣雖然與捷克沒有正式邦交，但近年從蔡政府到賴政府皆高喊雙方共享民主、人權及法治，強調台捷友好關係持續深化。不過，大陸外交部長王毅15日與捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）會晤時特別點出台灣問題，要求捷克尊重中方核心利益。大陸外交部新聞稿稱，利帕夫斯基表示捷克政府奉行「一個中國政策」、不支持台獨，願同中方發展良好政治關係。

根據大陸外交部網站，王毅15日在德國慕尼黑安全會議期間應約會見利帕夫斯基時指出，「近年來，兩國關係出現下滑，這是中方不願意看到的」。中捷之間沒有根本利害衝突，不存在地緣政治矛盾，中捷關係改善符合各自國家根本利益。

王毅表示，希望捷方認真反思，建立正確對華認知，採取實際行動，同中方重建互信。「關鍵在於尊重中方核心利益，特別是恪守『一個中國原則』，維護中捷關係的政治基礎，推動雙邊關係早日重回健康穩定軌道」。在此基礎上，中方願同捷方加強各領域互利合作。

據中方發布，利帕夫斯基表示，在當前貿易戰一觸即發情況下，捷中、歐中維持對話合作十分重要。他強調，「捷克政府奉行『一個中國政策』，不支持『台獨』，願同中方共同努力，發展良好政治關係，推動雙邊合作取得更多成果。」

根據捷克通訊社報導，就台灣問題，利帕夫斯基同時也向王毅表達了捷克與台灣發展經濟、文化、科技聯繫的傳統立場。

報導指出，捷克與大陸的關係因捷克與台灣的聯繫，以及大陸對烏克蘭衝突的立場最近處於緊張狀態。與大多數國家一樣，捷克堅持一個中國政策。然而，近年來，捷克政界人士多次訪台，包括2020年被認為是捷克政治等級制度中排名第二的參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）。去年6月，捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）也曾率團訪台。

台灣政治人物也多次訪問捷克，包含副總統蕭美琴去年3月在就職前夕曾到訪捷克，前總統蔡英文去年10月應邀出席「公元兩千論壇」。另外，賴總統去年11月也曾在總統府接見來訪的「捷克眾議院友台小組訪問團」。

台獨 捷克 王毅 關係

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