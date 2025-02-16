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中國首例AI投入兒科會診 判斷與專家近似

中央社／ 台北16日電

中國AI科技發展越發受到國際關注之際，陸媒披露，北京首名「AI兒科醫生」近日與10多名兒科專家共同完成一次疑難病例多學科會診，AI提供的建議與專家高度吻合，AI醫生可望輔助疑難罕見病診療，為兒科醫療服務帶來新變革。

綜合新京報等陸媒近日的消息，中國首名「AI兒科醫生」上週四（13日）在國家兒童醫學中心、北京兒童醫院會診中心與13名兒科專家會診一起罕見疾病。

病人是8歲男童，持續3週抽動，兩週前發現顱底腫物，病因複雜。會診中，AI兒科醫生與來自耳鼻喉頭頸外科、腫瘤外科等不同科室的13名知名專家給出了高度吻合的建議。

報導引述中國國家兒童醫學中心主任、北京兒童醫院院長倪鑫表示，這款AI兒科醫生是北京兒童醫院正在研發的兒童健康人工智慧大模型系列產品之一，整合了北京兒童醫院300多名知名兒科專家的臨床經驗和眾多專家數十年的病歷數據。

倪鑫表示，這款專家型AI兒科醫生既可擔任臨床科研助理，幫助醫生快速獲取最新科研成果和權威指南，也可輔助醫生進行疑難罕見病的診斷和治療，提升臨床決策效率。

據指出，這次會診開啟了「AI兒科醫生+多學科專家」雙醫平行多學科會診新模式。

倪鑫表示，專家型、家庭型以及社區型AI兒科醫生陸續「上崗」，全方位覆蓋基層醫療機構和家庭健康管理等多元化場合，將促進醫療資源均衡布局和高品質發展。

北京 醫學中心 醫生

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