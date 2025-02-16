與美、陸關係不對等！韓外長：韓美同盟重於於韓中關係

南韓外交部長趙兌烈15日表示，韓美同盟與韓中關係無法對等，對南韓而言，韓美同盟重於韓中關係。

韓聯社報導，在德國出席慕尼黑安全會議的趙兌烈在有關亞歐安全的會議環節時表示，美國對南韓來說是不可替代的同盟，中國大陸則是近30多年來南韓最大的貿易夥伴，兩種關係保持均衡符合南韓國家利益，這一點毋庸置疑。

但趙兌烈強調，「同盟」和「夥伴」關係是兩碼事，在這兩種關係之間不應有「絕對對等」。因此韓方在安全問題上接受中方要求有一定的局限。

趙表示，若因美中戰略競爭，而發生該由韓方做出決定的事情，韓方將本著1953年簽訂的「韓美相互防衛條約」同盟精神行事。他強調，這並不意味著韓美同盟和韓中關係是「零和博弈」，韓方可在發展韓美同盟的同時改善韓中關係。

香港商台新聞報導，趙兌烈提到，雖然美國總統川普以交易的方式處理外交關係，但對於韓美同盟，以及華府對南韓的安全承諾仍然有信心。他指出，美國可能會要求南韓在地區安全議題上承擔更大的責任；會與美國保持緊密合作，應對各種安全情況。