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美國務院官網刪「不支持台獨」 學者：華府立場未變

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
川普政府上任後，美國國務院13日更新官網美台關係現狀內容，刪除美國「不支持台獨」等文字，引發關注。中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正分析，美國的立場並沒有根本性的改變，只是文字上給華府保留彈性的空間。圖／截自美國務院官網
川普政府上任後，美國國務院13日更新官網美台關係現狀內容，刪除美國「不支持台獨」等文字，引發關注。中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正分析，美國的立場並沒有根本性的改變，只是文字上給華府保留彈性的空間。圖／截自美國務院官網

川普政府上任後，美國國務院13日更新官網美台關係現狀內容，刪除美國「不支持台獨」等文字，引發關注。中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正分析，美國的立場並沒有根本性的改變，只是文字上給華府保留彈性的空間。在新版論述中，台獨依舊沒有空間、兩岸和平統一的可能性也沒有排除。

美國國務院13日更新官網上的美台雙邊關係「事實清單」（fact sheet），內容重申美國歷屆政府對台政策始終如一，並指美國長期遵守「一中政策」，以「台灣關係法」、美中三個聯合公報與對台「六項保證」為指引。此次更新，刪除美國「不支持台獨」等文字，新增「兩岸分歧應由和平方式解決，不受到脅迫，且由兩岸人民都能接受的方法」，引發關注。

黃介正接受本報採訪時表示，一些人看「刪除了」某個說詞，另一些人看到「和平、非脅迫」的方式，還有另一些人看到「雙方人民接受」的立場，但「其實美國的立場並沒有根本性的改變，只是文字上給華府保留彈性的空間罷了。」

黃介正指出，如果仔細玩「文字訓詁學」，新版的立場論述，台獨依舊沒有空間，兩岸和平統一的可能性也沒有排除。他強調，台灣不需要因一個美國政策文件而高興或氣餒，關鍵仍在於我們認定的「和平與穩定」是什麼。

黃介正指出，在大陸國家主席習近平力促美國「反對台獨」，要求美國「支持中國和平統一」的脈絡下，如果民眾認為川普總統「故意」把「不支持台獨」拿掉，就有些浪漫了。

由於拜登政府在2022年曾經刪除過「台灣是中國的一部分」及「美國不支持台獨」等文字，引發北京不滿，批評是「搞政治操弄」、認為「必將引火燒身」，川普政府此舉是否為了試探北京底線？黃介正認為，川普政府對於中方重申「不可逾越的紅線」應該知之甚詳，也無需試探。

而北京之前釋出訊號，指大陸外長王毅跟美國國務卿魯比歐可能在18日於紐約舉行的聯合國安理會會議期間碰面，此次美台關係論述更新，是否可能影響二人見面？黃介正指出，中美兩個大國，要針鋒相對的議題何其多，台灣是「核心問題」，但不是川普的「優先議題」。

台獨 美國 黃介正

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