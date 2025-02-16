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美國務院官網刪「不支持台獨」 陸學者：台灣成棋子

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
美國總統川普第2任期的一舉一動，牽動未來的美中台及兩岸關係。美聯社
美國總統川普第2任期的一舉一動，牽動未來的美中台及兩岸關係。美聯社

美國國務院13日更新官網上的美台關係現況內容，刪除「不支持台獨」等文字，大陸涉台學者受訪認為，這不會改變美國對台政策大方向，大陸也有足夠的信心應對這些「小動作」，反而真正要擔心的是民進黨當局，不要讓台灣成為棋子。

上海東亞研究所副所長包承柯受訪表示，美國國務院官網的表述曾出現過多次變化，此次川普政府上台不到1個月，出現一些調整，或許反映少數鷹派、反華外力介入，但從先前中美外長通話，美方重申了「不支持台灣獨立」的基本立場來看，美國新政府整體在對華政策上，應不致出現太大變化。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣也說，中方不願意看到美方把「不支持台獨」的論述刪掉，這不利於台海和平穩定，但相信川普政府剛剛上台沒多久，對台政策還在調整的過程中，所以「這還不會是終點」，後續發展有待觀察，存在很大的不確定性，未必會如「民進黨當局」所願。

李振廣指出，目前也許「民進黨當局」做了一些工作，不過，從大國對外政策角度來看，相關調整「只是一個小動作」，難以影響大陸。他提到，日前，大陸外長王毅在慕尼黑安全會議談及中美關係，引述金庸小說名句，展現不論美方如何改變，中方都會按照自己設定的方向前進，這包括在對台政策上，穩步推進「統一進程」，反對外來干涉。

李振廣強調，在應對中美關係上，中方有底氣，有信心，反而需要擔心的是台灣當局，可能成為美國「砧板上的一塊肉」、「一個棋子」。

包承柯分析，從川普上台前與大陸國家主席習近平通話，到中方由國家副主席韓正出席美國總統就職，大陸外長王毅與美國國務卿魯比歐通話，及中美近月互動等一系列進展來看，兩國在關鍵問題上應已形成基本的認識，穩定的中美關基本態勢已經形成，儘管還有許多問題要解決，但「大局是可控的」。

因此，包承柯說，接下來，王毅還將赴紐約主持聯合國安理會，相信會與美方官員藉各種管道溝通，甚至就中美元首下一步交往進行安排，在這樣的謹慎穩步推動下，中美關係不會因一些小的波瀾而改變，即使美國國務院官網表述出現變化，不代表美方改變了「不支持台獨」的立場，也可能再有澄清、更新。他說，中美雙方都已認識到，加強溝通、維持穩定關係對區域和平有利。

美國 關係

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