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【專家之眼】陳喬恩的正（繁）體字話語權

聯合報／ 劉新圓／樂齡學習中心兼任講師
藝人陳喬恩在微博用正（繁）體字分享個人經驗，被一位以英文匿名的大陸網友嗆聲，陳霸氣回應。（聯合報系資料照片）
藝人陳喬恩在微博用正（繁）體字分享個人經驗，被一位以英文匿名的大陸網友嗆聲，陳霸氣回應。（聯合報系資料照片）

藝人陳喬恩在微博用正（繁）體字分享個人經驗，被一位以英文匿名的大陸網友嗆聲：「你是中國人嗎？我們中國現在提倡簡體字。」陳回應：「英文名大姊啊，我從小學的是繁體字啊，簡體字會看但不會寫，不會寫簡體字是哪個點激怒你了啊！」此霸氣反擊，立刻得到熱烈支持。眾多網友紛紛助威：「你是中國人嗎？微博名字為什麼用英文」、「老祖宗留下來的繁體字你都讀不懂」。

大陸社群網站討論者來自五湖四海，偶爾也有台灣人參與，一旦不小心寫了正體字，就可能被說是來自「灣灣」的，隱含排擠之意。不過，陳喬恩的這段小插曲至少顯示，多數人都知道繁體字比簡體字更正統、更有文化，陳喬恩大可正義凜然地說：「我用正體字，我驕傲！」

漢字從甲骨文演變成篆書、隸書，直到漢朝的楷書後而趨穩定，並沿用至今，成為歷代最普遍的標準文字。另一方面，民間也流行一些筆劃較少的俗體字，讓書寫更方便快速，但不受正式場合認可。有人認為，推廣簡體字，有助於掃除文盲。然而，台灣義務教育成功的例子證明了，文字、知識的普及與否，跟筆劃多寡沒有關係。

其實，推廣簡化字的真正動機，在於企圖超英趕美。他們認為，歐美文明會發展科學，領先全球，是因為使用拼音文字，所以想把中文逐步簡化，最後變成拼音文字。然而，在漢字越來越簡化的過程當中，發現了中文拼音化並不可行。不只同音異字甚多，還有文法、語音等特質，都使得拼音化的中文難以辨義。

大陸改革開放、兩岸交流之後，他們發現，台灣沒有破四舊，照樣進步、現代化，而且人人使用正體字，可以直接閱讀古文，還保留了諸多良好的傳統習慣，諸如溫良恭儉讓等禮節，文化底蘊深厚。大陸有識之士明明知道簡化字的「愛」沒有「心」，「親」不「見」，可惜木已成舟，走不了回頭路，也只能徒呼負負。

台灣傳承了最精粹的中華文化，本來可以在中國大陸崛起的過程中，扮演舉足輕重的角色，搶占話語權。可惜受到政治影響，並沒有充分把握機會。在教育與文化的去中化影響下，文字的優勢恐怕也將因內容的逐漸貧乏，面臨虛有其表的危險。

最近聽說，有人質疑，我們不是中國人，為什麼要學中文？不禁令人想起，政府砸重金，鋪天蓋地實施雙語教育，甚至鼓勵全英文上課，似乎有拋棄中文、擺脫中華文化束縛的意圖。中文基礎不夠，又貿然以外文做為吸收知識的媒介，結果不僅雙語都爛，甚至會拖垮專業能力的養成。

若想徹底抛棄中文又提升競爭力，除非大家一起當美國人。就算美國願意把台灣當第51州，屆時我們大概就會像渾身塗白的烏鴉混進鴿子堆一樣，裡外什麼鳥都不是。

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