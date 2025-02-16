王毅：美執意打壓 中奉陪

中共中央政治局委員兼中國大陸外長王毅十四日在德國慕尼黑安全會議就中美關係表示，若美執意打壓中國，「我們必將奉陪到底」。

王毅在會中的「中國專場」主旨講話時，提倡推動平等有序的世界多極化，並暗諷美國前國務卿布林肯，比喻多極格局不能是無序狀態，否則「昨天在餐桌邊，明天就可能在菜單上」。他還強調「搞本國優先只會造成各方『多輸』」。

就兩岸議題，王毅明言在遵守國際法上不能雙標，尊重各國領土主權完整，就應支持中國實現完全統一。

王毅另在媒體問答時說，中國對美政策保持穩定性和連貫性，「不會輕易翻烙餅，這體現大國的戰略定力和國際信譽」。他重申中美兩個大國不能衝突，否則世界就遭殃。

王毅提醒，中國人從不信邪、也不怕鬼，若美方執意遏制中國，「我們必將堅定回擊美方的單邊霸凌行徑，必將堅決捍衛中國國家主權、民族尊嚴和正當發展權利」。

另就俄烏戰爭，王毅樂見一切致力和平的努力，包括美俄達成的和談共識，也期待所有當事方和利益攸關方都能適時參與和談進程。